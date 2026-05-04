Фіцо оголосив, що до Москви 9 травня поїде, але на параді з Путіним не буде

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що відвідає Москву 9 травня і матиме там зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, але військового параду немає в його порядку денному. Про це очільник Словаччини повідомив на полях саміту Європейського політичного співтовариства, передає словацьке видання SME.

У Кремлі раніше вказували, що очікують на Фіцо серед іноземних гостей параду 9 травня.

За словами самого прем’єра, програма візиту обмежиться покладанням квітів до пам’ятника Невідомому солдату та короткою зустріччю з Путіним.

«Я покладу квіти на могилу невідомого солдата Червоної армії, щоб подякувати за звільнення від імені словаків, і в мене запланована коротка зустріч із президентом Путіним. Це все. Я не піду ні на який військовий парад», – заявив Фіцо.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Єревані на саміті Європейської політичної спільноти 4 травня. За словами Зеленського, Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною і зацікавлена в розвитку сильних відносин.

Фіцо, який підтримує дружні стосунки з Кремлем, мав напружені стосунки з Києвом. Зокрема, Словаччина та Угорщина звинувачували Київ у затягуванні ремонту трубопроводу «Дружби» після зупинки прокачування нафти в січні через атаку РФ. Ці європейські країни блокували допомогу ЄС Україні.

Словаччина та Угорщина далі залежать від російської нафти та газу і намагаються зберегти їхнє постачання, попри зусилля ЄС щодо припинення імпорту російських енергоносіїв після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.