Через кілька днів після телефонних переговорів Зеленський зустрівся з Фіцо у Єревані

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Єревані на саміті Європейської політичної спільноти.

За словами Зеленського, Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною і зацікавлена в розвитку сильних відносин.

«Ми обговорили співпрацю в різних сферах та проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом. Говорили про обмін візитами до Києва та Братислави – домовилися, що команди працюватимуть над графіком», – написав він у телеграмі.

Зеленський зазначив, що також обговорювалося питання членства України у Європейському Союзі – «важливо, що Словаччина підтримує вступ України до ЄС і готова допомагати на цьому шляху».

Наразі Фіцо про цю зустріч не повідомляв. Його пресслужба анонсувала цю зустріч з Зеленським, щоб «обговорити продовження спільних переговорів між урядами Словаччини та України, а також підтримку проєктів, вигідних для обох країн».

2 травня Зеленський і Фіцо провели телефонні переговори. Тоді Зеленський повідомив, що запросив Фіцо відвідати Київ, і подякував за його запрошення приїхати до Братислави. Також Офіс президента повідомляв, що сторони обговорили можливість особисто зустрітися найближчим часом: «наші команди попрацюють над графіком».

Попередня зустріч Зеленського і Фіцо відбулася 5 вересня 2025 року в Ужгороді.

Фіцо, який підтримує дружні стосунки з Кремлем, мав напружені стосунки з Києвом. Зокрема, Словаччина та Угорщина звинувачували Київ у затягуванні ремонту трубопроводу «Дружби» після зупинки прокачування нафти в січні через атаку РФ. Ці європейські країни блокували допомогу ЄС Україні.

Словаччина та Угорщина далі залежать від російської нафти та газу і намагаються зберегти їхнє постачання, попри зусилля ЄС щодо припинення імпорту російських енергоносіїв після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.