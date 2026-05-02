Фіцо в розмові із Зеленським висловив підтримку амбіціям України вступити до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо – про це сторони повідомили 2 травня.

Зеленський заявив про важливість сильних відносин із Братиславою:

«Ми обидва зацікавлені в цьому. Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі та готова ділитися своїм досвідом вступу».





Президент України додав, що запросив Фіцо відвідати Київ, і подякував за його запрошення приїхати до Братислави. Також сторони обговорили можливість особисто зустрітися найближчим часом: «наші команди попрацюють над графіком».

Фіцо у своїх соцмережах заявив, що, хоча із Зеленським «різні погляди на деякі питання», обидва лідери зацікавлені в дружніх відносинах між Словаччиною та Україною.

«Я підтвердив, що Словаччина підтримує амбіції України щодо вступу до ЄС, оскільки Словаччина хоче, щоб Україна була стабільною та демократичною країною як наш сусід», – повідомив він.

За словами прем’єра, він планує коротко зустрітися із Зеленським у понеділок на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані. Крім того, сторони обміняються візитами до Києва та Братислави.

«Я також наголосив, що жодна мирна угода у військовому конфлікті з Російською Федерацією неможлива без згоди української сторони», – додав Фіцо.

Міністр закордонних справ Юрай Бланар 16 квітня повідомив, що Словаччина готова зняти заперечення щодо надання Україні кредиту Євросоюзу на суму 90 мільярдів євро, але збереже позицію в питанні ухвалення 20-го пакету санкцій проти РФ. Євросоюз ухвалив 20-й пакет санкцій 22 квітня.