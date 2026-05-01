Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Політика

«Стелять червону доріжку». Що кажуть у Європарламенті про повернення Росії у великий спорт і культуру

Слухати
11 min

Це аудіо згенеровано штучним інтелектом

Віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно (Італія) під час дебатів у про небезпеку нормалізації відносин з Росією, включаючи її участь у великих культурних та спортивних заходах. Страсбург, Франція, 29 квітня 2026 року
2026-й став для Росії роком повернення у великий спорт і на світову культурну сцену. Вперше за 12 років, після того як Росія загарбала Крим, її спортсмени виступили під національним прапором на Паралімпіаді, що обурило чимало європейських країн.

З прапором і гімном росіян допускають також до світового плавання – відповідне рішення схвалила Міжнародна федерація водних видів спорту. Деякі держави відмовляються приймати через це турніри.

Є підстави вважати ймовірним і повернення РФ у світовий футбол. Президент FIFA Джанні Інфантіно у лютому 2026 року казав, що заборона їй брати участь в іграх «лише створила більше розчарування і ненависті».

Єврокомісар з культури Глен Мікаллеф вбачає в цьому ризики використання культурних майданчиків з метою політичної пропаганди:

«Спорт ніколи не повинен використовуватися як інструмент політичної пропаганди. Прапори, гімни та форма не є нейтральними. Дозволяти їх – це політичне рішення», – заявив 29 квітня на відповідних дебатах у Європарламенті чільний посадовець.

Єврокомісар з культури Глен Мікаллеф під час дебатів у Європарламенті про небезпеку нормалізації відносин з Росією, включаючи її участь у великих культурних та спортивних заходах. Страсбург, Франція, 29 квітня 2026 року
Вперше від початку повномасштабного вторгнення до України Росія готується й до участі у Венеційській бієнале, що також спровокувало невдоволення низки держав ЄС.

Єврокомісія погрожує престижній виставці відкликанням гранту. А її представник не скористається отриманим запрошенням на визначну подію мистецтва через присутність на ній росіян.

«Я б із задоволенням відвідав бієнале, щоб відзначити День Європи разом із італійським культурним сектором. Але поки російські офіційні структури туди запрошують, а українці щодня зазнають атак, я не можу там бути», – заявив Мікаллеф у Страсбурзі євродепутатам.

Відповідальний за культуру посадовець Єврокомісії каже про цілеспрямованість спроб Росії знищити українську культуру й ідентичність. В РФ її не визнають. І закликав не заплющувати очі на ції дії.

«Мовчання – це співучасть. Дозволяти Росії використовувати спорт і культуру як платформи для пропаганди, поки триває агресія, означає надсилати небезпечний сигнал, що такі дії можна толерувати. Це хибна нейтральність, яку Європейський Союз не може прийняти», – зауважив єврокомісар з культури.

Прихильники російської присутності

Італійські євродепутати, що представляють праві політсили, не розділяють обурення Єврокомісії й наполягають на важливості діалогу в світі культури.

Звучали з трибуни Європарламенту й відсилки до історії стародавньої Греції, коли війни відкладали задля Олімпіад.

Євродепутат Паоло Боркія (Італія) під час дебатів у про небезпеку нормалізації відносин з Росією, включаючи її участь у великих культурних та спортивних заходах. Страсбург, Франція, 29 квітня 2026 року
«Пане комісаре, як представник регіону Венето в Європейському парламенті, я вважаю ваші слова дуже серйозними. Зараз той момент, коли потрібно відкриватися, а не закриватися. Ви фактично зрадили олімпійський дух, адже існує священний момент, коли зброя має бути відкладена, а народи, що перебувають у стані війни, повинні вступати в діалог», – каже італійський євродепутат Паоло Боркія з правої групи «Патріоти за Європу».

Його підтримав із трибуни політичний «одногрупник» чеський євродепутат Томаш Фрьоліх.

Євродепутат Томаш Фрьоліх (Чехія) під час дебатів у про небезпеку нормалізації відносин з Росією, включаючи її участь у великих культурних та спортивних заходах. Страсбург, Франція, 29 квітня 2026 року
«Росія напала на Україну, і ми це засуджуємо, але що можуть зробити російські спортсмени? Колективне покарання – це крок назад у цивілізаційному розвитку. Це аморально… Спортсмени не відповідають за політику своїх урядів. Ви розділяєте людей через спорт – і це ознака слабкості… Сумно бачити, як Європа опустилася так низько», – заявив Фрьоліх.

Ще одна італійська євродепутатка з групи «Лівих», у якій чимало скептиків щодо військової допомоги Україні, – у минулому відома футболістка Кароліна Мораче – теж не бачить нічого поганого в тому, що її рідна Венеція вітатиме цьогоріч культурну делегацію з Росії.

Євродепутатка Кароліна Мораче (Італія) під час дебатів у про небезпеку нормалізації відносин з Росією, включаючи її участь у великих культурних та спортивних заходах. Страсбург, Франція, 29 квітня 2026 року
«На жаль, сьогодні ЄС карає спортсменів і музикантів лише за те, що вони народилися «не з того боку» або думають інакше.

Позбавлення фінансування Венеційської бієнале через присутність російського павільйону – для мене як венеційки – політичний тиск. Це не демонструє віру Європи в мир – це демонструє ескалацію політичної пропаганди», – заявила з трибуни Мораче.

Позафракційна євродепутатка Катаріна Рот-Неведялова (Словаччина) під час дебатів у про небезпеку нормалізації відносин з Росією, включаючи її участь у великих культурних та спортивних заходах. Страсбург, Франція, 29 квітня 2026 року
Позафракційна у Європарламенті Катаріна Рот-Неведялова, що політично приналежна до партії прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, теж підтримала присутність росіян на культурній арені.

«Якщо карати спортсменів за дії їхніх держав – це колективне покарання, яке не має місця у XXI столітті. Ми не повинні забороняти росіянам брати участь у спортивних подіях у Європі.

І, чесно кажучи, штучний інтелект, який підготував вашу промову, пане комісаре, зробив це дуже добре», – сказала Рот-Неведялова єврокомісару з культури, не навівши жодних доказів його користування ШІ-інструментами у підготовці виступу.

Противники культурної взаємодії з Росією

Переважна більшість євродепутатів, що належать до центристських, а отже – проукраїнських партій у Європарламенті, все ж засудили повернення Росії у великий спорт і культуру.

Радіо Свобода публікує відривки з їхніх виступів, де звучали аргументи, чому Росії не місце на міжнародній сцені, і які ризики.

Відвідувачі біля російського павільйону на Венеційській бієнале, Італія, 17 квітня 2024 року
Відвідувачі біля російського павільйону на Венеційській бієнале, Італія, 17 квітня 2024 року

Вілле Нііністьо (Фінляндія), парламентський комітет співпраці ЄС-Росія:

«Для Росії спорт і культура – це ключові інструменти легітимізації та пропаганди. Йдеться не про окремих людей, а про державну участь під російським прапором.

Багато спортсменів фінансуються державою і змушені підтримувати режим. Путін має довгу історію використання спорту як пропаганди.

Ми не повинні цього допускати. Маємо залишатися твердими у підтримці України і спрямовувати тиск туди, де він потрібен – на припинення війни.

Немає сенсу вести переговори чи дискусії з партнером, який використовує кожен наш крок у своїх інтересах – для просування пропаганди і дій проти нас».

Євродепутат Вілле Нііністьо (Фінляндія) під час дебатів у про небезпеку нормалізації відносин з Росією, включаючи її участь у великих культурних та спортивних заходах. Страсбург, Франція, 29 квітня 2026 року
Ауреліюс Верига (Литва):

«Ми обмежуємо відносини, сподіваючись, що ці заходи створять достатній тиск, щоб агресор припинив агресію. Це логічно і просто…

Чи можемо ми сказати, що Росія вже припинила бомбардування і вбивства, готова припинити вогонь і вести переговори? Ні.

Перш ніж Росія повернеться до міжнародного спорту, її спортсмени повинні допомагати відбудовувати зруйноване в Україні. І лише після того, як Росія зробить висновки зі своєї агресивної політики, можна буде говорити про нормалізацію».

Ауреліюс Верига (Литва) під час дебатів у про небезпеку нормалізації відносин з Росією, включаючи її участь у великих культурних та спортивних заходах. Страсбург, Франція, 29 квітня 2026 року
Ганс Гайде (Австрія):

«Cитуація, коли російський спортсмен виступає поруч або навіть попереду українського, є неприйнятною.

Путін використовує спорт як частину своєї військової кампанії…

Федерації повинні взяти на себе більше відповідальності та більше не дозволяти участь російських спортсменів. Такі кроки є необхідними».

Євродепутат Ганс Гайде (Австрія) під час дебатів у про небезпеку нормалізації відносин з Росією, включаючи її участь у великих культурних та спортивних заходах. Страсбург, Франція, 29 квітня 2026 року
Адам Белан (Польща):

«Нормалізація через культурні відносини нагадує те, що робила Ангела Меркель через проєкт «Північний потік». І кожне запрошення російського спортсмена — це крок проти України...

...Росія є агресором. Вона прагне відновити свій неоімперський вплив...

...Ми повинні пам’ятати, що спорт і культура є інструментами розширення цієї зони впливу».

Євродепутат Адам Белан (Польща) під час дебатів у про небезпеку нормалізації відносин з Росією, включаючи її участь у великих культурних та спортивних заходах. Страсбург, Франція, 29 квітня 2026 року
Бартоломей Сенкевич, євродепутат і колишній міністр культури Польщі:

«Росія повертається на міжнародну арену через Венеційську бієнале. Її павільйон – це не сучасне мистецтво, це цирк Путіна. Він знову відкриває там свій павільйон.

Парадокс у тому, що за останні два роки тисячі українців були вбиті цим режимом. П’єтранджело Буттафуоко (президент бієнале – ред.) та гендиректор Бієнале фактично стали солдатами російської пропаганди.

Я закликаю Єврокомісію не чекати пояснень від Італії. Ви повинні негайно припинити фінансування».

Євродепутат Бартоломей Сенкевич (Польща) під час дебатів у про небезпеку нормалізації відносин з Росією, включаючи її участь у великих культурних та спортивних заходах. Страсбург, Франція, 29 квітня 2026 року
Марі-Агнес Страк-Зіммерманн (Німеччина):

«Такі представники спорту (які схвалюють повернення Росії на міжнародні культурно-спортивні заходи – ред.) підривають принципи доброчесності. Росії фактично стелять червону доріжку – і це новий рівень падіння.

Спорт не є позаполітичним. Він означає визнання на міжнародній арені».

Євродепутатка Марі-Агнес Страк-Зіммерманн (Німеччина) під час дебатів у про небезпеку нормалізації відносин з Росією, включаючи її участь у великих культурних та спортивних заходах. Страсбург, Франція, 29 квітня 2026 року
Тейс Ройтен (Нідерланди):

«Чому дозволяти доньці Лаврова представляти Росію на бієнале? Чому дозволяти спортсменам виступати під своїм прапором і, можливо, навіть прославляти російські злочини?..

… Що змінилося? Моральний компас тих, хто ухвалює рішення. – дозволяючи Росії повернутися на арену.

Усім керівникам спортивних організацій скажу: ви втратили здатність розрізняти правильне і неправильне. Ви перестали пов’язувати неприйнятні дії з наслідками.

На Паралімпіаді ми вже бачили, до чого це призводить – російський спортсмен навіть відвернувся від українського прапора.

Я не сумніваюся, що спорт і культура можуть об’єднувати людей і будувати мости. Але ті, хто стверджує, що це можливо з Путіним і його оточенням, або небезпечно наївні, або свідомі співучасники».

Євродепутат Тейс Ройтен (Нідерланди) під час дебатів у про небезпеку нормалізації відносин з Росією, включаючи її участь у великих культурних та спортивних заходах. Страсбург, Франція, 29 квітня 2026 року
Піна Пічерно, віцепрезидентка Європарламенту (Італія):

«Поки російські ракети вражають театри, цивільних, українські музеї, представники російського режиму беруть участь у міжнародних виставках і спортивних змаганнях.

Це не відкритість і не діалог. Це використання культури для створення ілюзії нормальності, щоб змусити нас забути про злочини Кремля.

Ми не можемо дипломатично ізолювати режим Путіна, а водночас вітати його в культурній галузі– це один і той самий режим, одна й та сама злочинна машина.

Поки триває війна, наші інституції не можуть надавати цим агресорам платформу. Ми повинні бути послідовними – це політичний і моральний обов’язок».

Євродепутати не можуть прямо заборонити Росії брати участь у спортивних змаганнях чи культурних подіях. Але вони надсилають політичний сигнал урядам і інституціям, який може безпосередньо впливати на їхні рішення.


  • Зображення 16x9

    Зоряна Степаненко

    Міжнародна оглядачка, кореспондентка Радіо Свобода та створеної Радіо Свобода мережі «Настоящее время» у Брюсселі. Теми: політика, міжнародні відносини, безпека, оборона

***

Форум

XS
SM
MD
LG