Повернення Росії на Венеційську бієнале: Рим сперечається з ЄС, а українці відмовляються від протестів?

Від початку повномасштабного вторгнення до України у 2022 році Росія вперше «покажеться» на Венеційській бієнале. Це спровокувало конфлікт престижних культурних інституцій із ЄС через загрозу припинення їхнього фінансування. Єврокомісія попереджала про можливе припинення гранту для бієнале через допуск на виставку Росії.

Українська художниця Жанна Кадирова заявила, що її команда не виступатиме проти участі Росії, а зосередиться на власному посланні.

Коли Росія повернеться на Венеційську бієнале мистецтв 9 травня, українська команда, що виставлятиметься поруч, заявляє, що не проводитиме жодного протесту.

Художниця Жанна Кадирова, яка представлятиме Україну на виставці у Венеції, сказала в коментарі Радіо Свобода: «Ми зосередимося на нашому посланні й спрямуємо всі наші зусилля на те, щоб зробити наш павільйон якомога кращим… Це наша боротьба».

Майбутня бієнале стане першою виставкою від повномасштабного вторгнення Москви в Україну понад чотири роки тому, в якій Росія братиме участь. Країна має власний павільйон царської доби в парку, де проходить цей престижний мистецький захід.

Участь Росії спричинила словесне протистояння між Римом і Брюсселем: Єврокомісія пригрозила призупинити грант у розмірі 2 мільйонів євро (2,3 мільйона доларів), призначений для проведення дворічного заходу, якщо російська експозиція відбудеться.

Віцепрем’єр-міністр Італії Маттео Сальвіні різко розкритикував ЄС через ультиматум щодо фінансування. «З огляду на те, що відбувається у світі та в Ірані, погрози Брюсселя італійським культурним інституціям – це справді ганебно », – заявив він на заході на початку квітня.

У березні очільник російської установи з культурного обміну заявив виданню ARTnews, що павільйон країни у Венеції прийматиме «понад 50 молодих музикантів, поетів і філософів з Росії та інших країн».

За його словами, виставка «є черговим доказом того, що російська культура не ізольована , а спроби її «скасувати», які західні політичні еліти здійснювали протягом останніх чотирьох років, провалилися».

У нещодавньому спільному листі, підписаному Києвом і 21 країною ЄС, висловлено протест проти повторного відкриття російського павільйону на тлі вторгнення в Україну, що триває. « Надання Росії престижного міжнародного культурного майданчика посилає вкрай тривожний сигнал », – йдеться в листі.

Кадирова, яка говорила з Радіо Свобода того ж дня, коли російський дрон знищив квартиру її колеги в Києві, описує витвір мистецтва, який представить у Венеції, як роздуми про нікчемність деяких міжнародних угод. Однак, за її словами, її «Оригамі-оленя» ніколи не задумували як політичну заяву.

У 2019 році Кадирова виграла конкурс на створення мистецького об’єкта на місці, де колись стояв радянський літак, у Покровську Донецької області. «Я просто намагалася зробити щось зрозуміле, трохи традиційне», – сказала вона.

Але бетонна скульптура оленя набула нового значення після вторгнення 2022 року.

Коли російські війська наблизилися до міста, Кадирова повернулася до Покровська у 2024 році, щоб зрізати скульптуру з постаменту й перевезти її на захід у безпечне місце. «Навіть наше мистецтво стало біженцем – переміщують не лише людей», – сказала вона.

Покровськ був значною мірою зруйнований бойовими діями й нині перебуває під російською окупацією.

Повернення Росії до Венеції стане черговим прикладом участі країни у великих міжнародних заходах. Міжнародні федерації дзюдо, водних видів спорту та паралімпійські організації нещодавно дозволили росіянам і білорусам змагатися під своїми національними прапорами.

Роман Грищук – капітан збірної України з водного поло, якій 13 квітня на чемпіонаті світу на Мальті зарахували технічну поразку проти команди Росії, що виступала під нейтральним прапором. Причина – відмова українців грати з росіянами. Того ж дня Всесвітня водна організація, що відповідає за водне поло, дозволила росіянам брати участь у змаганнях під триколором.

Попри майбутні штрафи, з якими команда може зіткнутися внаслідок відмови від участі, українець заявив Радіо Свобода: «Якщо ми зустрінемося з росіянами на іншому турнірі, гадаю, буде схожа ситуація. Тому що ми не можемо грати з державою-агресором».