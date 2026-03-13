«Олень» втратив дім, як мільйони українців – Жанна Кадирова про скульптуру, яка представить Україну на бієнале

Скульптуру «Оригамі-оленя» евакуювали з Покровська Донецької області у серпні 2024-го через наближення фронту. Тепер вона стане центральним об’єктом українського павільйону на Венеційській бієнале. Тема українського павільйону – гарантії безпеки, які уже не діють у сучасному світі, кажуть організатори. Цей рік став першим після повномасштабного вторгнення в Україну, коли на виставку повернулася Росія, країна-агресорка.

Яким буде український павільйон на бієнале

Покровськ зруйнований, скульптура вимушена поневірятися, як мільйони українців

«Наш проєкт Security Guarantees («Гарантії безпеки») про те, що гарантій у світі більше не існує, що підписаний 30 років тому Будапештський меморандум лишився просто папірцем. Покровськ зруйнований, скульптура вимушена поневірятися, як мільйони українців.

Ми хочемо попередити те, що ніхто не може вплинути на події в Україні і зупинити цей процес. Це може статися з кимось наступним», – сказала у коментарі Радіо Свобода авторка скульптури Жанна Кадирова.

Мисткиня поділилася, що найкраще її задум розуміють саме українці, які були змушені залишити власний дім через війну.

«Сьогодні, коли ми привезли скульптуру під вхід в Рудольфінум (галерея і концертний зал у Празі – ред.), ми зустріли двох мешканок Покровська, які виїхали на початку повномасштабного вторгнення, але коли це ще було можливо, вони поверталися додому. І молода дівчина сказала, що під час випускного вечора з її класом, вони робили групове фото на тлі цього «Оленя». Але, на жаль, фото не збереглися, бо все залишилось у Покровську, і їхній дім зруйнований. Звичайно, ніхто не може порівнятися у сприйнятті цього «Оленя» з такими людьми, як ці дві жінки», – розповіла Кадирова.

Вона додола, що тему гарантій безпеки обрав Леонід Марущак – український історик. Саме він ініціював евакуацію «Оленя» з Покровська і брав у ній безпосередню участь.

Повернення Росії на бієнале – «не сюрприз». Реакція культурної спільноти

«Для мене це не було сюрпризом, бо, незважаючи на те, що війна триває вже п’ятий рік, прояви Росії в культурній сфері дуже активні. По різних країнах я бачу багато прикладів, тому не можу сказати, що я здивована. Росія проводить свою агресивну політику, використовуючи усі методи, включно з методом культурної репрезентації», – розповіла Жанна Кадирова в коментарі Радіо Свобода.

Прояви Росії в культурній сфері дуже активні

Це перший рік, коли Росію знову допустили до участі у Venice Biennale після початку її повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. 22 міністри культури держав ЄС і профільна урядовиця України звернулися до організаторів мистецького заходу. Вони заявили, що участь Росії у Венеційській бієнале є неприйнятною за обставин, коли Москва продовжує свою «жорстку, агресивну війну проти України». Також Європейська комісія попередила, що якщо Росію все ж допустять до виставки, ЄС може розглянути відповідні кроки – зокрема тимчасово або повністю припинити чинний грант, який отримує Фонд бієнале.

Де можна побачити скульптуру і що з нею буде після бієнале

Перед презентацією в Італії скульптуру можна побачити у 6 європейських країнах.

«Олень» уже побував у Празі. 12 березня скульптура протягом дня стояла на площі Яна Палаха перед будівлею Рудольфінуму. У кафе «Рудольфінум» показали фільм «ВПО» про евакуацію «Оленя», а після цього відвідувачі мали можливість поспілкуватися з мисткинею Жанною Кадировою.

Він не повернеться на рідний постамент у рідне місто

Під час дискусії глядачі поцікавилися, що буде з «Оленем» після бієнале. Леонід Марущак, який брав участь в евакуації скульптури, сказав, що повернути її у Покровськ, очевидно, не вдасться.

«Станом на зараз Покровськ уже повністю окупований Росією. І це дає зрозуміти, що він не повернеться на рідний постамент у рідне місто.

Постає питання: «Де його місце?». Сьогоднішня подія – одна з метафор того, що «Олень» змушений поневірятися по всьому світу, як вимушений переселенець, тому що не має власного місця і не має навіть можливості найближчим часом повернутися додому», – пояснив Леонід Марущак.

Жанна Кадирова додала, що вона залишається на зв’язку з Покровською громадою і знає, що вони б хотіли бачити скульптуру біля тимчасового житла для переселенців з Покровська у Дніпрі. Але поки подальша доля її скульптури залишається невизначеною.

У 2025 році скульптура Кадирової «Олень» вже стала лауреаткою низки премій, зокрема отримала Шевченківську премію в галузі візуального мистецтва.