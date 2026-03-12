Росія знову «покажеться» на бієнале – вперше від початку повномасштабної війни проти України?

Держава-агресорка готується представити на бієнале серію звукових перфомансів, попри обурення двох десятків європейських урядів і України.



Президент бієнале, що у минулому компліментарно висловлювався про Володимира Путіна, виступає за «діалог» через мистецтво. Єврокомісія попереджає – може позбавити бієнале свого гранту, якщо там будуть присутні росіяни.