Понад два десятки міністрів ЄС назвали неприйнятною участь РФ у Венеційському бієнале

Участь Росії у Венеційській бієнале є неприйнятною за обставин, коли Москва продовжує свою «жорстку, агресивну війну проти України». З відповідним листом до організаторів мистецького заходу звернулися 22 міністри культури держав ЄС і профільна урядовиця України. Також під документом стоїть підпис очільника МЗС Німеччини Йогана Вадефуля. Копія листа потрапила в розпорядження Радіо Свобода.

«Культура не існує окремо від реальності, з якою стикаються суспільства. Вона формує те, як люди розуміють світ, що вони цінують і як вирішують діяти. Тому культурні інституції несуть не лише мистецьке значення, а й моральну відповідальність… РФ залишається під європейськими та міжнародними санкціями, зокрема і в культурній галузі, запровадженими через порушення нею міжнародного права та суверенітету України», – сказано в листі.

За цих обставин, а також за умов, коли РФ продовжує війну проти України, «надання Росії престижної міжнародної культурної платформи надсилає вкрай тривожний сигнал», ідеться в зверненні урядовців.

«Висловлюємо глибоке занепокоєння значним ризиком інструменталізації Російською Федерацією своєї участі у Венеційській бієнале для створення образу легітимності та міжнародного прийняття, що різко контрастує з реальністю триваючої війни Росії проти України», - пишуть міністри.

У листі наведені дані української влади: щонайменше 342 митці загинули, 1685 об’єктів культурної спадщини і 2483 об’єкти культурної інфраструктури пошкоджені.

«Ці цифри означають не лише втрату матеріальних об’єктів, а й замовчування голосів і стирання культурної пам’яті», – сказано в листі.

Організаторів закликають переглянути рішення щодо допуску Росії до участі в престижній виставці з огляду й на характер проєкту, пов’язаного з російським павільйоном.

«Ми також звертаємо увагу на політичний характер проєкту, пов’язаного з російським павільйоном, та на його ймовірні зв’язки з особами, тісно пов’язаними з політичною елітою Росії. Ці зв’язки викликають серйозні питання щодо ризику державно спрямованої культурної дипломатії, яка подається під виглядом мистецького обміну», – резюмують міністри.

10 березня віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен та єврокомісар із питань міжпоколіннєвої справедливості, молоді, культури та спорту Гленн Мікаллеф заявили, що Євросоюз може відкликати свій грант Венеційській бієнале, якщо Росія відкриє свій національний павільйон на 61-й Міжнародній художній виставці.

Міністри закордонних справ і культури України Андрій Сибіга і Тетяна Бережна в спільній заяві 8 березня закликали Венеційську бієнале не допустити Росію до участі в цьому мистецькому заході. Заява з’явилася після того, як організатори зазначили, що РФ може взяти участь в бієнале вперше після початку свого повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Організатори Венеційської бієнале заявили 4 березня, що дозволять Росії взяти участь у виставці цього року, яка триватиме з 9 травня по 22 листопада, – вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року.

Їхнє рішення викликало критику, зокрема з боку уряду прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні.

Венеційська бієнале – одна з провідних виставок сучасного світового мистецтва. Перша бієнале відбулася у 1895 році.