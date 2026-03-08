МЗС і Мінкультури України закликали організаторів Венеційської бієнале скасувати участь Росії

Міністри закордонних справ і культури України Андрій Сибіга і Тетяна Бережна в спільній заяві 8 березня закликали Венеційську бієнале не допустити Росію до участі в цьому мистецькому заході. Заява з’явилася після того, як організатори зазначили, що РФ може взяти участь в бієнале вперше після початку свого повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

«Закликаємо організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо повернення Російської Федерації і зберегти принципову позицію, яка була продемонстрована у 2022–2024 роках. Вірність цінностям свободи, людської гідності й міжнародного права має бути визначальною для глобальної мистецької спільноти, так само як солідарність із українським народом, чию культуру намагаються знищити», – наголосили в МЗС і Мінкультури.

Відомства назвали неприпустимим допуск представників Росії до міжнародних мистецьких подій з огляду на те, що РФ від 2014 року «цілеспрямовано знищує об’єкти культурної спадщини України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права», а з початку повномасштабного вторгнення «веде системну війну проти української культури, ідентичності й історичної пам’яті».

«27 лютого 2022 року, через три дні після початку повномасштабної агресії Росії, організатори бієнале засудили агресію і виступили за мир і діалог. Нам незрозуміло, чому ця позиція організаторів змінюється зараз, коли Росія відмовляється припиняти війну, відкидає мирні зусилля та діалог, натомість продовжуючи робити ставку на терор і звірства. За таких умов будь-які зміни політики чи пом’якшення обмежень не мають реальних підстав, і можуть лише надіслати небезпечний сигнал про підтримку агресії, толерування російських воєнних злочинів і нормалізації геноцидної політики російських окупантів», – наголосили міністерства.

Там також зазначили, що недопуск Росії до міжнародних культурних майданчиків критично важливий для збереження їхньої нейтральності, уникнення політизації і захисту сфери культури від державної пропаганди війни.

«Особливе занепокоєння викликає інформація про зв’язки заявленої комісарки російського павільйону Анастасії Карнєєвої з російським військово-промисловим комплексом, що ще раз підкреслює: в Росії культура невіддільна від мілітаристського режиму», – йдеться в заяві.

Організатори Венеційської бієнале заявили 4 березня, що дозволять Росії взяти участь у виставці цього року, яка триватиме з 9 травня по 22 листопада, – вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року.

Їхнє рішення викликало критику, зокрема з боку уряду прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні.

Венеційська бієнале – одна з провідних виставок сучасного світового мистецтва. Перша бієнале відбулася у 1895 році.