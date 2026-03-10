Через участь РФ Венеційська бієнале може залишитися без гранту Єврокомісії – заява

Євросоюз може відкликати свій грант Венеційській бієнале, якщо Росія відкриє свій національний павільйон на 61-й Міжнародній художній виставці. Про це йдеться в поширеній 10 березня заяві віцепрезидентки Єврокомісії Хенни Вірккунен та єврокомісара з питань міжпоколіннєвої справедливості, молоді, культури та спорту Гленна Мікаллефа.

Високопосадовці нагадали, що Єврокомісія «чітко висловила свою позицію щодо незаконної війни Росії проти України», а держави-члени ЄС, установи та організації повинні діяти відповідно до санкцій блоку й уникати надання платформи особам, які підтримували або виправдовували агресію.

«Культура сприяє поширенню та захисту демократичних цінностей, сприяє відкритому діалогу, різноманітності та свободі вираження поглядів і ніколи не повинна використовуватися як платформа для пропаганди», – йдеться у заяві.

Міністри закордонних справ і культури України Андрій Сибіга і Тетяна Бережна в спільній заяві 8 березня закликали Венеційську бієнале не допустити Росію до участі в цьому мистецькому заході. Заява з’явилася після того, як організатори зазначили, що РФ може взяти участь в бієнале вперше після початку свого повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Організатори Венеційської бієнале заявили 4 березня, що дозволять Росії взяти участь у виставці цього року, яка триватиме з 9 травня по 22 листопада, – вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року.

Їхнє рішення викликало критику, зокрема з боку уряду прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні.

Венеційська бієнале – одна з провідних виставок сучасного світового мистецтва. Перша бієнале відбулася у 1895 році.