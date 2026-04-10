Україна застосувала санкції проти 5 діячів культури, пов’язаних із участю РФ у Венеційській бієнале – ОП

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти п’ятьох культурних діячів Росії, «які виправдовують агресію і поширюють російську пропаганду на міжнародних заходах», повідомила пресслужба голови держави.

За повідомленням, всі ці особи пов’язані з участю РФ у 61-й Венеційській бієнале.

«Серед них – донька підсанкційного замгендиректора «Ростеху» Анастасія Карнєєва, яка з 2021 року призначена комісаром російського павільйону Венеційської бієнале і представлятиме там Росію цього року. Санкції також застосовані проти спецпредставника російського очільника з питань міжнародного культурного співробітництва Михайла Швидкого, який називає війну РФ проти України «важливим історичним моментом». Він також публічно заявляє про те, що допуск Росії до участі у Венеційській бієнале є нібито доказом того, що російська культура не ізольована», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у списку – росіяни, які цього року візьмуть участь у Венеційській бієнале від РФ: «скрипалька Валерія Олєйнік, яка після 2014 року неодноразово відвідувала тимчасово окупований півострів Крим для підтримки агресії, співак Ілля Татаков, що брав участь у створенні пропагандистського фільму на тимчасово окупованих територіях Донеччини для популяризації ідей «руского міра», та вокаліст Артем Ніколаєв, який торік долучався до пропагандистських заходів у Криму».

Радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк зауважив, що участь Росії у Венеційській бієнале – «це не про культуру», а про використання міжнародних майданчиків для легітимізації агресії й поширення пропаганди.

В ОП додали, що всю необхідну інформацію Україна передасть партнерам для синхронізації санкцій у їхніх юрисдикціях.

Організатори Венеційської бієнале заявили 4 березня, що дозволять Росії взяти участь у виставці цього року, яка триватиме з 9 травня по 22 листопада, – вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року.

Їхнє рішення викликало критику, зокрема з боку уряду прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні. 22 міністри культури держав ЄС і профільна урядовиця України, а також очільник МЗС Німеччини Йоган Вадефуль у спільній заяві наголосили, що участь Росії у Венеційській бієнале є неприйнятною за обставин, коли Москва продовжує свою «жорстоку, агресивну війну проти України».

Міністри закордонних справ і культури України Андрій Сибіга і Тетяна Бережна в спільній заяві 8 березня закликали Венеційську бієнале не допустити Росію до участі в цьому мистецькому заході.

Венеційська бієнале – одна з провідних виставок сучасного світового мистецтва. Перша бієнале відбулася у 1895 році.