Буданов назвав умову продовження оголошеного Зеленським режиму тиші

Припинення вогню, оголошене президентом України Володимиром Зеленським, буде продовжене, якщо воно «буде взаємним», заявив керівник Офісу голови держави Кирило Буданов.

«Перемир’я, яке запровадила Україна, свідчить про справжнє бажання миру з нашого боку. Не у прив’язці до якихось дат заради насаджування ідеологічних догм, а заради збереження людського життя і відновлення безпеки. Якщо припинення вогню, яке оголосив президент, буде взаємним, ми продовжимо його. І це дасть нам хай невелику, але надію на встановлення стійкого миру», – написав Буданов у телеграмі 5 травня.

За його словами, наступний крок – за Росією. «Чи готова Москва довести, що людське життя для них має бодай якусь цінність? Ми уважно стежимо за кожним рухом ворога й готові до будь-якого розвитку подій», – додав очільник ОП.

Президент України Володимир Зеленський увечері 4 травня заявив, що українська сторона оголошує у війні з Росією «режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня».

«За час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші. Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту. Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України», – написав голова держави в соцмережах.

Зеленський наголосив, що «на сьогодні не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій, про яке заявляється в російських соціальних мережах».

Раніше 4 травня у військовому відомстві РФ оголосили про одноосібне рішення російського лідера Володимира Путіна оголосити перемир’я 8 і 9 травня. «Розраховуємо, що українська сторона наслідуватиме цей приклад», – вказали в Міноборони Росії, хоча ніяких формальних домовленостей про припинення вогню Москва Києву не пропонувала.

Міністерство оборони Росії також виступило з погрозами завдати «масований ракетний удар по центру Києва», який воно називає відповіддю на ймовірні зусилля «київського режиму… з метою зриву святкування 81-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні».

Російська влада раніше заявила, що на День перемоги 9 травня оголосить перемир’я, причому незалежно від дій України. Зеленський підкреслив, що виступає за припинення вогню, але не на кілька годин, лише щоб дати провести парад у Москві.

Міноборони Росії заявило, що парад у Москві відбудеться, але у скороченому вигляді, без військової техніки.

Вночі проти 4 травня в Москві влада заявила про атаку дронів. Стало відомо, що один дрон подолав усі «кільця ППО» і влучив у багатоповерховий будинок на Мосфільмівській вулиці в Москві за шість кілометрів від Кремля. Українська сторона поки що не підтверджувала цю атаку.