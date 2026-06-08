Росія зупинила пасажирське залізничне сполучення з Кримом на тлі атак українських дронів

Російська транспортна компанія «Гранд Сервіс Експрес» зранку 8 червня повідомила про тимчасове зупинення планового руху пасажирських поїздів в окупованому Криму.

«Вночі внаслідок атаки БПЛА було пошкоджено локомотив поїзда №68 Москва – Сімферополь. Пасажири поїзда не постраждали. Загинув помічник машиніста, машиніст тепловоза поранений. Пасажирів усіх поїздів, що перебувають на території Кримського півострова, було евакуйовано», – ідеться в повідомленні.

За даними компанії, автобусами до Сімферополя доправляють пасажирів трьох поїздів, які вирушили до Криму з Москви та Санкт-Петербурга ще 6 червня.

Як інформує проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, вночі та вранці 8 червня окуповані Крим та Севастополь перебували під атакою дронів, оголошувалася повітряна тривога, повідомляється про сильні вибухи в районі військових аеродромів, нафтобази та електропідстанції.

Як повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер» з посиланням на своїх підписників, під ударом дронів перебували військові аеродроми: о 22:29 пролунав вибух у районі аеродрому «Саки», о 23:01 – вибух із боку аеродрому «Кача».

«Кримський вітер» написав також, що були сильні вибухи: о 23:25 у селищі Гвардійське під Сімферополем, о 00:57 у селищі Червоногвардійське, о 01:41 у Сімферополі в районі залізничного вокзалу, близько другої ночі у Феодосії, у Севастополі о 02:40 та 02:48.

Трохи пізніше «Кримський вітер» уточнив: «7 червня о 22:57 був приліт по електропідстанції залізниці в селищі Гвардійське. Як повідомили підписники, вибух супроводжувався блакитними іскрами та тріском, довго і сильно горить трансформатор». Тягово-розподільча підстанція №1, роз'яснив телеграм-канал, забезпечує електроенергією рух поїздів та інфраструктуру на залізничній гілці, а також живить інші ключові об’єкти.

Щодо селища Гвардійське «Кримський вітер» уточнив із посиланням на підписників, що було три «прильоти» по нафтобазі ATAN.

Українські та російські військові цю інформацію щодо Криму та Севастополя не коментували. Редакція не може за умов воєнних дій незалежно перевірити цю інформацію.

З 2022 року територію Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники та ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.