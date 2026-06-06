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Новини | Події

На окупованій Луганщині обмежили перевезення пасажирів у Крим

Заборонені регулярні й нерегулярні пасажирські перевезення на ділянках трас: Бєлгород-Старобільськ-Луганськ-Донецьк-Маріуполь, а також Ростов-на-Дону-Маріуполь-Мелітополь-Сімферополь (на фото – зупинка в окупованому Луганську)
Заборонені регулярні й нерегулярні пасажирські перевезення на ділянках трас: Бєлгород-Старобільськ-Луганськ-Донецьк-Маріуполь, а також Ростов-на-Дону-Маріуполь-Мелітополь-Сімферополь (на фото – зупинка в окупованому Луганську)

Підконтрольне Росії угруповання «ЛНР» оголосило про обмеження на пасажирські перевезення автошляхами у бік Криму, які проходять окупованими Росією територіями.

Як повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, в указі очільника угруповання «ЛНР» Леоніда Пасічника сказано, що заходи вжиті у зв’язку з діями українських сил.

В останні тижні регулярно повідомляли про удари українських дронів по військових автомобілях, що рухаються так званою трасою «Новоросія», яка пов’язує Росію й окупований Крим. Російська влада заявила також про загибель восьми пасажирів рейсового автобуса з Москви до Сімферополя, стверджуючи, що по ньому вдарив безпілотник на окупованій частині Донецької області.

Як йдеться в указі Пасічника, заборонені регулярні й нерегулярні пасажирські перевезення на ділянках трас: Бєлгород-Старобільськ-Луганськ-Донецьк-Маріуполь, а також Ростов-на-Дону-Маріуполь-Мелітополь-Сімферополь. Це – ключові магістралі, що проходять окупованими територіями. Також заборонено перевозити на автомобільному транспорті групи дітей територією, із низкою винятків. Приватним особам рекомендується не використовувати ці автодороги для пересування.

Указ Пасічника став ще одним підтвердженням того, що російська влада у зв’язку з ударами дронів перестала вважати трасу до окупованого Криму безпечною. Це вже вплинуло на постачання на півострів, зокрема пального. У Криму зараз немає бензину у вільному продажу.

Паливна криза в окупованому Криму: дефіцит пального зростає через атаки українських дронів (фотогалерея)

Черга автомобілів біля АЗС в Євпаторії, окупований Крим, 3 червня 2026 року.<br><br>Кадри з окупованого Росією Криму свідчать про збільшення дефіциту пального на тлі кампанії України, спрямованої проти російського виробництва та логістики пального
1/6 Черга автомобілів біля АЗС в Євпаторії, окупований Крим, 3 червня 2026 року.

Кадри з окупованого Росією Криму свідчать про збільшення дефіциту пального на тлі кампанії України, спрямованої проти російського виробництва та логістики пального
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Люди записуються в список очікування на пальне на заправній станції в Севастополі, окупований Крим, 1 червня 2026 року<br><br><br>З кінця травня продаж пального в Криму обмежили до 20 літрів на автомобіль, а наливати пальне в каністри заборонено<br>
2/6 Люди записуються в список очікування на пальне на заправній станції в Севастополі, окупований Крим, 1 червня 2026 року


З кінця травня продаж пального в Криму обмежили до 20 літрів на автомобіль, а наливати пальне в каністри заборонено
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Горить бензовоз на Мелітопольській трасі, що веде від російського кордону до Криму. Знімок опублікував 422-й окремий полк безпілотних систем 2 червня 2026 року.<br><br>Крим особливо сильно постраждав від дефіциту пального, який виник у результаті ударів українських далекобійних дронів по російських нафтопереробних об’єктах та ударів <a href="https://mod.gov.ua/news/midlstrajk-yak-ukrayinski-droni-znishhuyut-vijskovij-potenczial-rosiyi" target="_self" class="wsw__a">middle strike</a> дронів по російських логістичних об’єктах на відстані 30–200 кілометрів від лінії фронту
3/6 Горить бензовоз на Мелітопольській трасі, що веде від російського кордону до Криму. Знімок опублікував 422-й окремий полк безпілотних систем 2 червня 2026 року.

Крим особливо сильно постраждав від дефіциту пального, який виник у результаті ударів українських далекобійних дронів по російських нафтопереробних об’єктах та ударів middle strike дронів по російських логістичних об’єктах на відстані 30–200 кілометрів від лінії фронту
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На кадрі з аматорського відео видно американський дрон-камікадзе Hornet, який летить на низькій висоті вздовж шосе на окупованій Росією території. Згодом дрон різко змінив курс і вибухнув неподалік.<br><br>Україна застосовує дрони-камікадзе літакового типу для ударів середньої дальності, зокрема Hornet, з функціями штучного інтелекту, які здатні автоматично визначати потенційні цілі, як-от паливні автоцистерни
4/6 На кадрі з аматорського відео видно американський дрон-камікадзе Hornet, який летить на низькій висоті вздовж шосе на окупованій Росією території. Згодом дрон різко змінив курс і вибухнув неподалік.

Україна застосовує дрони-камікадзе літакового типу для ударів середньої дальності, зокрема Hornet, з функціями штучного інтелекту, які здатні автоматично визначати потенційні цілі, як-от паливні автоцистерни
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Табло з цінами на пальне в Євпаторії, зняте 1 червня 2026 року. Призначений Росією голова Севастополя Михайло Развожаєв 4 червня повідомив у своєму <a href="https://t.me/razvozhaev/21256" target="_self" class="wsw__a">дописі в Telegram</a>, що за ніч автоцистерни з паливом не змогли дістатися до міста<br><br>
5/6 Табло з цінами на пальне в Євпаторії, зняте 1 червня 2026 року. Призначений Росією голова Севастополя Михайло Развожаєв 4 червня повідомив у своєму дописі в Telegram, що за ніч автоцистерни з паливом не змогли дістатися до міста
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Табло з цінами на пальне в Євпаторії 3 червня 2026 року. «Стояти в чергах [за паливом] тепер немає сенсу», – написав Развожаєв у дописі від 4 червня, додавши, що «зараз надзвичайно важливо зберігати спокій і не панікувати»
6/6 Табло з цінами на пальне в Євпаторії 3 червня 2026 року. «Стояти в чергах [за паливом] тепер немає сенсу», – написав Развожаєв у дописі від 4 червня, додавши, що «зараз надзвичайно важливо зберігати спокій і не панікувати»
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