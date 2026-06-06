На окупованій Луганщині обмежили перевезення пасажирів у Крим

Підконтрольне Росії угруповання «ЛНР» оголосило про обмеження на пасажирські перевезення автошляхами у бік Криму, які проходять окупованими Росією територіями.

Як повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, в указі очільника угруповання «ЛНР» Леоніда Пасічника сказано, що заходи вжиті у зв’язку з діями українських сил.

В останні тижні регулярно повідомляли про удари українських дронів по військових автомобілях, що рухаються так званою трасою «Новоросія», яка пов’язує Росію й окупований Крим. Російська влада заявила також про загибель восьми пасажирів рейсового автобуса з Москви до Сімферополя, стверджуючи, що по ньому вдарив безпілотник на окупованій частині Донецької області.

Як йдеться в указі Пасічника, заборонені регулярні й нерегулярні пасажирські перевезення на ділянках трас: Бєлгород-Старобільськ-Луганськ-Донецьк-Маріуполь, а також Ростов-на-Дону-Маріуполь-Мелітополь-Сімферополь. Це – ключові магістралі, що проходять окупованими територіями. Також заборонено перевозити на автомобільному транспорті групи дітей територією, із низкою винятків. Приватним особам рекомендується не використовувати ці автодороги для пересування.

Указ Пасічника став ще одним підтвердженням того, що російська влада у зв’язку з ударами дронів перестала вважати трасу до окупованого Криму безпечною. Це вже вплинуло на постачання на півострів, зокрема пального. У Криму зараз немає бензину у вільному продажу.