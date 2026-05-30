У Криму запровадили обмеження на продаж бензину

Російська влада Криму слідом за Севастополем з 30 травня обмежила продаж бензину марки АІ-95, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії. Обмеження анонсував російський голова півострова Сергій Аксьонов.

«Прийняте рішення про обмеження з 9:00 30 травня обсягу продажу бензину марки АІ-95 – не більше 20 літрів в одні руки один раз на добу... Прошу кримчан не купувати бензин про запас і здійснювати заправку транспортних засобів у звичайному режимі», – заявив він.

У повідомленні вказано, що актуальні адреси АЗС, де є в наявності паливо і його можна купити за готівку, опубліковані на сайті російського Міністерства палива та енергетики в Криму. При цьому дані там лише на вечір 29 травня, а більшість із 148 АЗС приймають переважно талони.

Читайте також: Генштаб підтвердив ураження НПЗ й нафтоперекачувальної станції в Росії

У Севастополі аналогічні обмеження почали діяти 21 травня. Також на АЗС спостерігалося зростання цін на різні види палива.

Українські телеграм-канали публікують відео із Криму, де водії скаржаться на відсутність палива.

Також місцевий канал «ЧП/Севастополь» 30 травня опублікував фотографії автомобільних черг, що накопичилися перед АЗС.

Раніше Крим.Реалії писали, що Сили оборони України, СБУ та ГУР завдали низки ударів по нафтобазі Феодосії, а також поромній логістиці в Керчі. Перед тим повідомлялося, що російська влада окупованої частини Херсонської області України обмежила рух вантажних авто у бік Криму. Рішення діє з півночі 21 травня до «особливого розпорядження».