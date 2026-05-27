«Сухопутному коридору» з Криму кінець? У СБС заявили, що заблокували нову трасу РФ в окупації

Трасу Р-280 в окупації Маріуполь-Мелітополь-Сімферополь заблоковано, повідомили у 412-й бригаді Nemesis Сил безпілотних систем 26 травня.

За словами військових, через масштабні втрати російське командування та окупаційні адміністрації були змушені обмежити рух важкої техніки так званою трасою «Новоросія» За даними Reuters, на проєкт будівництва федеральної траси «Новоросія» пішли сотні мільярдів рублів, свідчать документи про держзакупівлі. Разом із Керченським мостом вона має стати частиною транспортного кільця навколо Азовського моря, так зване «Азовське кільце». За планом окупантів, це буде маршрут довжиною близько 1400 км між Ростовом-на-Дону та тимчасово окупованими Маріуполем, Бердянськом і Кримом., яка пролягає з російського Ростова-на-Дону до окупованого Криму.

Про проблеми з логістикою у Росії також повідомляє кримський партизанський рух АТЕШ. Там стверджують, що після українських ударів по польових складах та командних пунктах на ділянці траси Таганрог – Джанкой російські сили почали перекидати вцілілі запаси далі за Маріуполь – до районів, недосяжні для ударів ЗСУ.

«Доставка [для армії РФ] на передову ускладнилася – це безпосередньо позначиться на темпі наступу та здатності утримувати тиск на лінії фронту», – написали партизани.

Водночас французький OSINT-аналітик Клеман Молен вважає, що, незважаючи на масштаб українських ударів по російській логістиці, ситуація на фронті поки що істотно не змінилася і залишається складною для України.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.



Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».