Reuters: За два роки Кремль витратив на окуповані території України втричі більше, ніж на 20 регіонів Росії

Від 2024 по 2026 роки російська влада виділила на розвиток інфраструктури окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України майже 12 мільярдів доларів. Це майже втричі більше, ніж сумарно було виділено 20 іншим регіонам у рамках таких самих пріоритетних проєктів національного розвитку, підрахувало агентство Reuters.

За даними агентства, близько 425 мільйонів доларів Кремль витратив на будівництво й утримання залізничної мережі.

Від 2022 по 2025 роки на чотирьох територіях, а також у прилеглих до них російських регіонах відремонтували або модернізували понад 2,5 тисячі кілометрів залізниць й автомобільних доріг.

Зокрема, сотні мільярдів рублів пішли на проєкт будівництва федеральної траси «Новоросія», яка разом із Керченським мостом має стати частиною транспортного кільця навколо Азовського моря, свідчать документи про держзакупівлі. Тільки на будівництво самої автомагістралі оголосили щонайменше 20 тендерів на суму понад 214 мільйонів доларів. Пізніше Мінтранс Росії повідомив про виділення додатково 123 мільйонів доларів.

Російська влада також будує велику об’їзну дорогу навколо Маріуполя. Крім того, вони розширюють і поглиблюють порти Маріуполя й Бердянська на Азовському морі, щоб приймати великі судна. Для цього оголосили тендери на загальну суму понад 13 мільйонів доларів.

Експертка з питань національної безпеки у вашингтонському Інституті вивчення війни Кароліна Хірд у розмові з Reuters зазначила, що масштаб і довгостроковий характер інвестицій вказують на те, що Кремль не має наміру повертати ці території Україні.

У вересні 2022 року на окупованих Росією територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей пройшли так звані референдуми про вступ до складу Росії. Російським лідер Володимир Путін підписав документи про прийняття цих областей до складу Російської Федерації, незважаючи на те, що жоден із регіонів Москва не контролює повністю. Анексія цих територій не визнана світовою спільнотою.