Генштаб підтвердив ураження НПЗ й нафтоперекачувальної станції в Росії

Сили оборони вночі на 29 травня завдали низки ударів по об’єктах у Росії та на окупованих територіях, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у п’ятницю.

За даними командування, ураження зазнав Волгоградський нафтопереробний завод:

«Зафіксовано пожежу на території. Уражено установки первинної переробки нафти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 та АВТ-6, а також установки вторинної переробки нафти. Завод зупинив виробничі процеси. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються».

Генштаб нагадує, що Волгоградський НПЗ входить до структури нафтової компанії «Лукойл» та є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Потужність переробки становить близько 14 мільйонів тонн нафти на рік, завод виробляє бензин, дизельне пальне, авіагас та інші нафтопродукти, зокрема, для військової логістики та потреб російської армії.





Також штаб повідомив, що українські удари уразили нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3» в Ярославській області. Військові підтвердили горіння двох резервуарів з нафтою – 50 000 кубічних метрів та 20 000 кубічних метрів. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються.

За даними Генштабу, ця нафтоперекачувальна станція є вузловою станцією трубопроводу «Сургут-Полоцьк», по якому нафта з Сибіру та півночі Росії йде до балтійських портів Приморськ, Усть-Луга та до Білорусі. Вона входить до структури російської державної компанії «Транснефть».

Крім того, командування звітує про низку ударів по окупованих територіях та російському прикордонню. Зокрема, уражені:

російський зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» у районі Бердянського Запорізької області

командно-спостережний пункт у районі Лиману Першого Харківської області, а також пункти управління БПЛА в районах Тьоткіного Курської області РФ, Комара на Донеччині та Нестерянки Запорізької області

склад матеріально-технічних засобів російської армії в Айдарі на Луганщині

райони зосередження живої сили Росії в районах Новопетрівки та Новогригорівки на Запоріжжі, Родинського Донецької області, Клєвені Курської області РФ, Січневого на Дніпропетровщині та Басівки в Сумській області

«Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для послаблення російських окупантів та примушення РФ до припинення збройної агресії проти України», – додає Генштаб.

Вранці 29 травня губернатор Ярославської області РФ Михайло Євраєв заявив про атаку українських дронів на сховища пального в Ярославлі. На кілька годин зупиняли рух автотранспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви.

Про «терористичну атаку БПЛА» та пошкодження дитячого садка також заявляла влада Волгоградської області, не уточнюючи наслідки уражень для НПЗ.

Моніторинговий телеграм-канал ASTRA заявляв із посиланням на місцевих жителів про вибухи у Волгограді та щонайменше 10-ту атаку на нафтопереробний завод за час повномасштабної війни.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити результати уражень.

Міноборони Росії заявило, що минулої ночі над територією РФ, окупованим Кримом й Азовським морем збили 208 українських БпЛА.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».