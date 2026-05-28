Генштаб ЗСУ підтвердив удари по Росії та окупованих регіонах. Серед цілей – Туапсинський НПЗ

Сили оборони вночі на 27 травня уразили низку цілей у Росії, окупованих Криму й частинах Луганської та Запорізької області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, удару зазнав Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї:

«Зафіксовано пожежу та задимлення на території підприємства. Масштаби завданих збитків уточнюються».

Генштаб зазначає, що НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії, його потужність переробки становить близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє пальне, зокрема, для забезпечення російських військ.

Крім того, за даними командування, підрозділи Повітряних сил ракетами повітряного базування Storm Shadow уразили програмно-апаратні комплекси засобів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил Росії в районах Воронежа, Таганрога та окупованого Севастополя.





«Сили оборони України уразили командні пункти підрозділів окупантів у районах населених пунктів Цвітні Піски та Сорокине Луганської області. Також уражено склад матеріально-технічних засобів у Сорокиному на Луганщині та виробництво БпЛА у районі Азовського Запорізької області», – йдеться в повідомленні.

Поміж іншого, штаб звітує про ураження радіолокаційної станції «Небо-СВ» у районі Кам’янки та командно-штабної машини зі складу російського комплексу «Бук-М2» поблизу Кадіївки Луганської області.

Напередодні представники місцевих адміністрацій росйських Воронежа, Таганрога, Туапсе, а також окупованого Росією Криму заявили про удари дронами та ракетами.

Зокрема, Севастополь в окупованому Криму зазнав комбінованої атаки, у тому числі ракет Storm Shadow, заявив призначений Росією голова міста Михайло Развожаєв.

Міноборони Росії заявило про нібито знищення 140 українських безпілотників над Бєлгородською, Волгоградською, Воронезькою, Курською, Орловською і Тульською областями, а також над Краснодарським краєм, окупованим Кримом і над акваторіями Азовського та Чорного морів.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».