Путін намагається зупинити далекобійні удари України руками Заходу – голова МЗС Естонії

Україна має повне право здійснювати удари по території Росії – про це, прибуваючи на засідання міністрів закордонних справ країн НАТО у шведському Гельсінборзі, заявила очільниця МЗС Латвії, чию країну Москва звинуватила в нібито наданні Україні дозволу запускати безпілотники з латвійської території.

«Ми не надаємо наш повітряний простір українським дронам. Але водночас Україна здобула технології і спроможності для ударів по цілях на території Росії на великій відстані. Саме тому Росія намагається перекласти провину на когось іншого – на країни Балтії, Фінляндію, Польщу чи когось ще. Ні – Росія повинна припинити свою війну, і тоді не буде ніяких атак», – зазначила Байба Браже, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Топдипломатка також наголосила, що українські дрони на території Балтії – результат роботи російських засобів радіоелектронної боротьби, що збивають безпілотники з курсу. Вона підкреслила, що східний фланг НАТО має бути здатним відповідати на загрози такого типу.

«Таких дронів було дуже мало, і ми повинні бути здатні з цим впоратися. Це не критична ситуація. Потрібно лише працювати над нашою готовністю, мисленням і спроможностями», – сказала Браже.

Очільник МЗС Естонії Марґус Цахкна також назвав фейками заяви Росії про те, що Україна нібито використовує територію Балтії для дронових атак на РФ.

«Це неправда, тому що ми цього не дозволяємо. Водночас хочу запевнити, що Україна має повне право завдавати ударів по цілях глибоко на території Росії… Звичайно, потрібно бути обережнішими, але вся відповідальність у цьому питанні лежить на Росії, тому що Путін може зупинити цю війну хоч завтра», – підкреслив очільник естонського МЗС.

Цахкна сказав, що Росія намагається руками Заходу змусити Україну припинити удари по «життєво важливій артерії» РФ для експорту нафти.

«Близько 60% експорту газу й нафти Росії проходить через Балтійське море… І Україна дуже сильно б’є по цьому напрямку. Саме тому, як я бачу, Путін намагається розколоти західну єдність і змусити нас усіх чинити більший тиск на Україну, щоб вона припинила ці глибокі удари по території Росії. Але правильний шлях – посилювати тиск на Росію», – застеріг голова МЗС Естонії.

Очільник МЗС Литви, де цього тижня двічі оголошували повітряну тривогу через дрони, своєю чергою закликав до зміцнення протиповітряної оборони.

«Ми не можемо й надалі жити з прогалинами в нашому повітряному просторі… Ми повинні швидше впровадити ініціативу спостереження за східним флангом, а також запровадити нові механізми для зміцнення стійкості на східній лінії фронту», – наголосив Кястутіс Будріс.

Раніше у Москві звучали звинувачення на адресу країн Балтії в тому, що нібито вони надали українським безпілотникам можливість прольоту над своєю територією для ударів по цілях у Росії. Україна і її західні партнери заперечили ці заяви Москви.

У МЗС України перепросили у країн Балтії через «ненавмисні інциденти» з дронами.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголошував у своєму коментарі, що дрони опиняються в Балтії «не тому, що Україна хотіла їх туди направити». «Вони там через безрозсудний, незаконний повномасштабний напад Росії, який почався в 2022 році», – підкреслював Рютте.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».