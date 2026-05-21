МЗС Фінляндії вважає звинувачення Росії щодо країн Балтії частиною ширшої дезінформаційної кампанії

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен назвала звинувачення Росії в бік країн Балтії частиною ширшої дезінформаційної кампанії.

«Хибні звинувачення Росії проти Латвії, а також Естонії та Литви є частиною ширшої дезінформаційної кампанії. Фінляндія твердо підтримує всі країни, які є мішенню російського залякування та брехні. Правда та свобода мають перемогти», – написала вона в соцмережі Х.

Раніше МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Росії, щоб «засудити дезінформаційну кампанію Росії проти Естонії та країн Балтії, і зазначило Таллінн не дозволяв використовувати свою територію чи повітряний простір для атак на Росію.

Раніше у Москві звучали звинувачення на адресу країн Балтії, включно з Латвією та Естонією, у тому, нібито вони надали українським безпілотникам можливість прольоту над своєю територією для ударів по цілях у Росії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголошував у своєму коментарі, що дрони опиняються в Балтії «не тому, що Україна хотіла їх туди направити». «Вони там через безрозсудний, незаконний повномасштабний напад Росії, який почався в 2022 році», – підкреслював Рютте.