Каллас: Росія погрожує країнам Балтії через невдачі на полі бою в Україні

Голова дипломатичної служби Європейського Союзу Кая Каллас назвала «повною нісенітницею» заяви Росії, що країни Балтії нібито дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір.

«Погрози Москви країнам Балтії є не ознакою сили, а слабкості. Росія зазнає невдачі на полі бою в Україні та намагається залякати нас, щоб ми зменшили нашу підтримку України», – заявила дипломатка на своїй сторінці в X.

На думку Каллас, натомість правильним було б зробити протилежне: збільшити підтримку України та «ще більше» посилити обороноздатність Європи.

Читайте також: В ISW проаналізували неанонсовані ядерні навчання в РФ і її погрози країнам Балтії

19 травня Служба зовнішньої розвідки Росії виступила з погрозами на адресу Латвії, заявивши, що «координати центрів ухвалення рішень на латвійській території добре відомі», а членство країни в НАТО не може бути захистом, як сказано у повідомленні СЗР, «від справедливої відплати».

Голова МЗС Латвії Байба Браже назвала заяви СЗР «черговою брехнею Росії» і заявила, що Латвія не надає свій повітряний простір для ударів по російській території.

Російська влада раніше неодноразово заявляла, що країни Балтії надають свій повітряний простір для прольоту українських безпілотників, які атакують цілі на території РФ.

До країн Балтії за останні місяці кілька разів залітали дрони. Оборонні відомства балтійських країн наголошували, що це українські дрони, які втратили орієнтацію через застосування Росією засобів радіоелектронної боротьби.