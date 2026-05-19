НАТО відреагувало на інциденти з українськими дронами в країнах Балтії

У НАТО відкинули російські заяви про те, що країни Балтії нібито дозволяють українським дронам пролітати через свій повітряний простір для ударів по Росії, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Якби ми дозволяли дронам пролітати через повітряний простір Балтії, щоб вони могли дістатися Росії, ми б їх не збивали», – сказав під час брифінгу 19 травня у штаб-квартирі НАТО командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Ґринкевич.

Він також додав, що інциденти з дронами у повітряному просторі країн Балтії та інших східних членів Альянсу не свідчать про конфронтацію НАТО з Росією.

«Це стандартний російський наратив. Вони постійно заявляють, що НАТО діє наступально, але ми всі знаємо – достатньо просто прочитати договір – НАТО є оборонним альянсом. Ми не становимо загрози для Росії, і вони самі це знають», – заявив Ґринкевич.





Кілька дипломатів НАТО, з якими спілкувалося Радіо Свобода, повідомили, що питання потрапляння українських дронів у повітряний простір країн НАТО обговорювали на засіданні міністрів закордонних справ Альянсу в Швеції 21 травня. Але загалом, за їхніми словами, в Альянсі є розуміння, що ризик інцидентів із дронами біля кордонів країн НАТО зберігатиметься доти, доки Росія продовжує війну проти України. І союзники збиватимуть їх у разі порушення повітряного простору, незалежно від того, український чи російський це дрон.

19 травня естонські військові вперше збили дрон над територією країни. Безпілотник ліквідували над озером Виртс’ярв на південному сході країни.

У той же час служба зовнішньої розвідки Росії 19 травня звинуватила Латвію в тому, що з її території українські військові готують запуски дронів по об’єктах у Росії. Влада Латвії категорично відкинула ці твердження, а МЗС України назвало це «брехливими звинувачуваннями з боку Москви».