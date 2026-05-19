«Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії» для ударів по РФ – МЗС

Українське зовнішньополітичне відомство заперечило заяви російської Служби зовнішньої розвідки, нібито Латвія має намір надати українським Силам оборони свою територію для повітряних ударів по РФ. Про це в мережі Х 19 травня написав речник МЗС України Георгій Тихий.

«В останній низці брехливих звинувачень Москви щодо підготовки атак проти Росії з території Латвії немає жодної правди. Ми офіційно спростовуємо їх. Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії у своїх операціях проти Росії та не має наміру цього робити», – вказав речник.

Він додав, що «брехня» про дрони є продовженням ширшої пропагандистської кампанії Кремля, спрямованої на дестабілізацію громадської думки у Латвії та країнах Балтії загалом.

Раніше 19 травня Служба зовнішньої розвідки (СЗР) Росії виступила з погрозами на адресу Латвії, заявивши, що «координати центрів ухвалення рішень на латвійській території добре відомі», а членство країни в НАТО не може бути захистом «від справедливої відплати». Російська спецслужба опублікувала заяву, в якій звинуватила Латвію в наданні згоди на запуск зі своєї території українських дронів по об’єктах у Росії.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, коментуючи заяву російської розвідки, написала в мережі X: «Росія знову бреше. Цього разу кампанію з дезінформації проти Латвії проводить СЗР. Факт: Латвія не надає повітряний простір для атак на Росію. Це вже кілька разів пояснювалося російським представникам».

Російська влада раніше неодноразово заявляла, що країни Балтії надають свій повітряний простір для прольоту українських безпілотників, які атакують цілі на території РФ.

До країн Балтії за останні місяці кілька разів залітали дрони. Оборонні відомства балтійських країн наголошували, що це українські дрони, які втратили орієнтацію через застосування Росією засобів радіоелектронної боротьби.

Після того, як на початку травня до Латвії залетіло кілька українських дронів, МЗС цієї країни висловлювало протест Росії, вказуючи, зокрема, що агресивна війна, яку веде Москва, створює ризики таких інцидентів у всьому регіоні.

Дрони в повітряному просторі Латвії призвели до урядової кризи та відставки уряду.