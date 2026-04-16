До МЗС Чехії викликали посла РФ через погрози Кремля цілити по оборонних підприємствах ЄС

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка 16 квітня викликав посла Росії в Празі для пояснень після того, як Міністерство оборони Росії опублікувало список компаній, які, за його словами, допомагають виробляти ударні безпілотники для України, а колишній президент РФ Дмитро Медведєв назвав його «списком потенційних цілей» для російських військових.

Як заявило Міністерство закордонних справ Чехії, «кілька чеських компаній… були визначені як можливі цілі для російських атак».

Увечері 15 квітня російське військове відомство оприлюднило список підприємств у різних країнах, які, за його версією, залучені до виробництва дронів. Зокрема, в переліку фігурують філії 11 українських компаній у європейських державах, серед яких Велика Британія, Данія, Латвія, Німеччина, Нідерланди, Литва, Польща і Чехія.

Крім того, ще 10 компаній Москва назвала виробниками компонентів у Чехії, Ізраїлі, Туреччині, Італії, Іспанії й Німеччині. У Міноборони РФ заявили, що така співпраця «швидше втягує ці країни у війну з Росією» і може мати «непередбачувані наслідки».

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пізніше в публікації у соцмережі X написав, що «заяву Міністерства оборони слід сприймати буквально: список європейських підприємств, які виробляють дрони та інше обладнання, є списком потенційних цілей для російських збройних сил».

В ЄС, реагуючи на заяви Міноборони РФ і Медведєва, заявили, що підтримка України триватиме, як і посилення власної оборони Євросоюзу. «Насправді Путін і Росія мали б зробити інше – передусім щиро розпочати мирний процес, а також звернути увагу на власну ослаблену економіку замість ведення війни», – заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер на брифінгу у Брюсселі.

Кілька європейських країн оголосили про плани посилення оборонної співпраці з Україною, включаючи спільне виробництво безпілотників і вивчення досвіду Києва у війні з використанням безпілотників.