Міноборони РФ оприлюднило список об’єктів у Європі, які пов’язує з виробництвом дронів для України

Міністерство оборони Росії увечері 15 квітня опублікувало список компаній у різних країнах, які, за версією відомства, пов’язані з виробництвом ударних безпілотників для України.

У переліку вказані філії 11 українських підприємств у Європі – Великій Британії, Данії, Латвії, Німеччині, Нідерландів, Литви, Польщі та Чехії.

Ще 10 компаній названі виробниками комплектуючих у Чехії, Ізраїлі, Туреччині, Італії, Іспанії та Німеччині.

У російському міністерстві заявили, що публікація потрібна для того, щоб європейська громадськість знала адреси підприємств, пов’язаних із виробництвом дронів для України.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, коментуючи список, назвав його «переліком потенційних цілей» для російських військових.

«Коли удари стануть реальністю, залежить від того, що буде далі. Спіть спокійно, європейські партнери!» – написав Медведєв.

Заява Міноборони з’явилася після зустрічі президента України Володимира Зеленського із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні 14 квітня. Київ і Берлін погодили оборонний пакет на чотири мільярди євро, включаючи фінансування постачання ракет для систем ППО Patriot.

Після цього Росія знову заявила, що постачання озброєнь Україні нібито лише затягує конфлікт.