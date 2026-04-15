Міністр оборони Британії вказав на посилення агресії РФ проти України й оголосив про найбільший «дроновий» пакет

До засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як засідання у форматі «Рамштайн», долучилися 43 країни. Про це за підсумками засідання розповів міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Ми пам’ятаємо свій обов’язок перед Україною. Ми визнаємо, що російська агресія посилюється, і залишаємося відданими нашій місії», – сказав Гілі.

Британський міністр розповів про отримані від української сторони дані, що свідчать про рекордні втрати Росії за березень.

«Уже чотири місяці поспіль Росія втрачає більше військових, ніж набирає… Російські втрати зросли на третину і перевищили 35 тисяч у березні – це рекорд за один місяць. Причиною 96% цих втрат стали дрони. Дрони визначають цю війну і стануть вирішальними для її результату. Саме тому я сьогодні оголошую найбільший пакет допомоги з дронів від Великої Британії цього року: понад 120 тисяч нових дронів буде передано Україні», – повідомив Гілі.

Британія також передасть тисячі ракет для систем ППО і сотні тисяч артснарядів, розповів міністр.

«Путін хоче, щоб світ повірив, ніби українці не мають іншого вибору, окрім як здатися. Але саме українці останніми тижнями проводять успішні контратаки по всій лінії фронту. Путін хоче, щоб світ думав, що ті, хто підтримує Україну, втомилися або відволіклися… Ми будемо стояти поруч з Україною», – запевнив Гілі.

Уряд Британії раніше оголосив про надання Україні нового пакета оборонної допомоги, який передбачає щонайменше 120 тисяч дронів цього року.

Наприкінці березня Британія заявила, що «терміново» виділить додаткові 100 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 115 мільйонів євро) на підтримку протиповітряної оборони України.

За даними єврокомісара з оборони Андрюса Кубілюса, Україні потрібно приблизно дві тисячі ракет до систем Patriot на рік.