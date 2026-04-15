Зеленський анонсував посилення оборони завдяки «спільній роботі з європейцями по дронах»

Співпраця з партнерами для посилення протиповітряної оборони є найбільшим дипломатичним пріоритетом для України зараз, заявив президент Володимир Зеленський 15 квітня.

Він зазначив, що Україні щодня потрібні ракети для ППО, і вказав на останні російські удари по низці українських міст:

«Тільки у Дніпрі вчора п’ятеро людей були вбиті російським ударом… У Черкасах загинув маленький хлопчик – йому було вісім років… У Запоріжжі від удару по автобусній зупинці теж загинула людина».

Як констатував голова держави, Росія не змінює тактики комбінованих ударів, тож треба бути готовими до збиття всіх типів повітряних цілей. Тому програма PURL, яка дозволяє Києву отримувати антибалістичні ракети коштом європейських партнерів, має працювати й надалі. Зеленський повідомив, що останніми днями Україна забезпечила додаткові внески Німеччини та Норвегії в цю ініціативу.

Також є домовленість із Німеччиною щодо ракет PAC-2 для систем протиповітряної оборони й додаткових пускових для систем IRIS-Т, а також домовленості з Норвегією про посилення ППО.

«Працюємо і для того, щоб тут, у Європі, ми могли виробляти разом із партнерами всі необхідні системи ППО, ракети до них та кожен із типів дронів, без яких неможлива реальна оборона в сучасній війні. За результатами цього тижня ми забезпечимо Україні можливості додаткового посилення завдяки спільній роботі з європейцями по дронах та по спільному виробництву», – заявив Зеленський.

Президент заявив, що Україна відповідатиме на кожну російську атаку далекобійними ударами.

Напередодні Офіс президента повідомив, що Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере зробили перший крок до Drone Deal і підписали Спільну декларацію про поглиблення співпраці у сфері оборони й безпеки.