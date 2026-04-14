Україна і Норвегія зробили перший крок до Drone Deal – ОП

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере зробили перший крок до Drone Deal і підписали Спільну декларацію про поглиблення співпраці у сфері оборони й безпеки, повідомили в пресслужбі українського голови держави 14 квітня.

За повідомленням, у документі визначені ключові напрямки співпраці, зокрема посилення оборонних спроможностей України.

«Це забезпечать військова допомога з боку Норвегії та розвиток партнерства у сфері технологій. Пріоритети – протиповітряна оборона, безпілотні системи, радіоелектронна боротьба, морська безпека, логістика і матеріально-технічне забезпечення. Україна й Норвегія розвиватимуть спільне виробництво та спільну розробку, обмінюватимуться технологіями і масштабуватимуть свої виробничі можливості. Також у документі передбачена підтримка української дронової індустрії», – йдеться в повідомленні.

Окремий фокус, за даними Офісу президента, – створення інтегрованих багаторівневих систем протиповітряної і протиракетної оборони. Лідери домовилися залучати партнерів, щоб разом працювати над збільшенням виробництва ракет для ППО.

Володимир Зеленський на спільній пресконференції з Йонасом Гаром Стере зазначив, що команди тепер опрацюють деталі угоди з Норвегією.

«Наш досвід уже застосовується на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Ми вдосконалюємо засоби захисту від «шахедів» і переконані, що це слід також робити у Європі. І, звісно, ми ділимося, ми готові ділитися і ділимося всім із нашими партнерами, з Норвегією, з приватним сектором та з усією країною», – заявив президент.

«Україна залишається ключовим пріоритетом зовнішньої політики Норвегії. І сьогодні ми підписали спільну декларацію про посилення співпраці в галузі оборони й безпеки», – сказав, зі свого боку, Стере.

За його словами, Норвегія непохитно підтримує боротьбу України за незалежність і її право на самозахист, і Україна є першим одержувачем норвезької допомоги.

«Але це не односторонній рух. Це взаємна співпраця, і ми домовилися працювати над стратегічним партнерством між Норвегією й Україною, тому що Україна багато чого дає натомість», – підкреслив прем’єр Норвегії.

Президент Володимир Зеленський прибув до Осло ввечері 14 квітня, анонсувавши підписання двостороннього документа, «який допоможе посилити нашу безпеку».

Вдень 14 квітня президент Володимир Зеленський перебував у Берліні, де мав зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і брав участь в українсько-німецьких міжурядових консультаціях. За підсумками візиту Україна і Німеччина домовилися про «масштабний пакет» співпраці на чотири мільярди євро, що передбачає посилення української протиповітряної оборони, розвиток далекобійних спроможностей, а також спільне виробництво дронів, повідомили в українському Міноборони.