Зеленський прибув до Норвегії

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Норвегії Осло. Про це він повідомив ввечері 14 квітня.

За словами Зеленського, в Осло в нього заплановані «важливі зустрічі» й підписання двостороннього документа, «який допоможе посилити нашу безпеку».

«Попереду перемовини з премʼєр-міністром Йонасом Гаром Стере, зустрічі з кронпринцом Норвегії Гоконом і норвезькими парламентарями. Продовжуємо активну дипломатію з партнерами заради захисту життя та наближення реального й гарантованого миру», – написав Зеленський у телеграмі.

Вдень 14 квітня президент Володимир Зеленський перебував у Берліні, де мав зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і брав участь в українсько-німецьких міжурядових консультаціях.

За підсумками візиту Україна і Німеччина домовилися про «масштабний пакет» співпраці на чотири мільярди євро, що передбачає посилення української протиповітряної оборони, розвиток далекобійних спроможностей, а також спільне виробництво дронів, повідомили в українському Міноборони.