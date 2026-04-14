Зеленський прибув до Норвегії

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Норвегії Осло. Про це він повідомив ввечері 14 квітня.
За словами Зеленського, в Осло в нього заплановані «важливі зустрічі» й підписання двостороннього документа, «який допоможе посилити нашу безпеку».
«Попереду перемовини з премʼєр-міністром Йонасом Гаром Стере, зустрічі з кронпринцом Норвегії Гоконом і норвезькими парламентарями. Продовжуємо активну дипломатію з партнерами заради захисту життя та наближення реального й гарантованого миру», – написав Зеленський у телеграмі.
Вдень 14 квітня президент Володимир Зеленський перебував у Берліні, де мав зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і брав участь в українсько-німецьких міжурядових консультаціях.
За підсумками візиту Україна і Німеччина домовилися про «масштабний пакет» співпраці на чотири мільярди євро, що передбачає посилення української протиповітряної оборони, розвиток далекобійних спроможностей, а також спільне виробництво дронів, повідомили в українському Міноборони.
