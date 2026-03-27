Норвегія більше не надаватиме колективний захист чоловікам з України призовного віку

Уряд Норвегії ухвалив зміни до законодавства щодо тимчасового колективного захисту для біженців з України, повідомляє його пресслужба 27 березня.

«Чоловіки віком від 18 до 60 років, за деякими винятками, більше не отримуватимуть колективного захисту в Норвегії», – йдеться в повідомленні.

За твердженням міністерки юстиції та громадської безпеки Астрі Аас-Хансен, з осені 2025 року до країни прибуло «забагато переселенців, особливо молодих чоловіків». Норвегія прийняла найбільше українців серед скандинавських країн, а норвезькі муніципалітети повідомляють про великий попит на послуги й брак житла.

Аас-Хансенс вважає, що посилення працил гарантуватиме: Норвегія не прийме «непропорційно багато людей» порівняно з сусідами, а українцям, які вже в цій країні, буде легше отримати роботу.





«Ми також вважаємо важливим, щоб якомога більше людей залишалися в Україні, щоб зробити свій внесок в оборонну боротьбу та підтримувати українське суспільство», – додала вона.

Зміна правил означатиме, що чоловіки віком від 18 до 60 років більше не будуть охоплені схемою колективного захисту, де тимчасовий дозвіл на проживання надається на основі групової оцінки. Їхні заяви на отримання притулку будуть оброблятися в звичайному порядку. При цьому, зазначає пресслужба уряду з посиланням на практику імміграційної служби, мало хто має право на захист на індивідуальній основі.

Водночас правила будуть стосуватися лише нових заявників і не впливатимуть на тих, хто вже має тимчасовий колективний захист у Норвегії. Обмеження також не буде застосовуватися до чоловіків, які документально звільнені від військової служби або «явно не здатні її проходити», або ж евакуйованих у рамках медичної евакуації.

Винятки також діятимуть для чоловіків, які є єдиним опікуном у дітей – це стосується лише батька дитини або іншого близького члена сім’ї.

Про наміри обмежити надання захисту для українських чоловіків віком від 18 до 60 років у Норвегії повідомили в лютому цього року.

Норвегія від початку повномасштабного російського вторгнення надає політичну, військову та гуманітарну підтримку Україні.

З початком широкомасштабної збройної агресії РФ проти України та запровадженням в країні воєнного стану і загальної мобілізації було встановлено обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон.



