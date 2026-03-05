Посольство України в Польщі перевіряє інформацію про «повернення» 91 українця

Посольство України в Польщі 5 березня прокоментувало інформацію про ймовірне видворення з цієї країни українських громад.

Відомство вказало на те, що в медіа з’явилася інформація про проведення у Польщі 2 і 3 березня операції, під час якої перевірили близько 2 тисяч громадян Польщі і іноземців. За результатами операції щодо 91 громадянина України відкрили провадження про зобов’язання до повернення.

«Важливо розуміти: зобов’язання до повернення – це не негайна депортація. Це початок адміністративного провадження, яке може тривати тижні або місяці», – йдеться в повідомленні.

Посольство зазначило, що людина, щодо якої є таке рішення, має право його оскаржувати та отримати правову допомогу. Відомство додає, що уважно відстежує ситуацію:

«Ведеться робота з польськими органами – Поліцією та Прикордонною службою – з метою з’ясування обставин та забезпечення прав громадян України».

Напередодні польська поліція звітувала про операцію із виявлення людей, які перебувають у розшуку або незаконно перебували в Польщі. Загалом затримали 1 944 людини, з них 147 іноземці, в тому числі – 91 громадянин України.

Станом на початок січня цього року, за даними УВКБ ООН, у Польщі перебуває майже 980 тисяч українців зі статусом тимчасового захисту.



