У ЄС відреагували на погрози Росії цілити по європейських оборонних підприємствах

У Європейському Союзі 16 квітня відреагували на публікацію міністерством оборони Росії переліку компаній, які, за твердженням Москви, нібито пов’язані з виробництвом ударних безпілотників для України, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

«Ми не будемо надавати цим коментарям додаткової ваги детальними відповідями, але зосередимося на тому, що робимо ми: ми підтримуємо Україну, посилюємо власну оборону, і насправді Путін і Росія мали б зробити інше – передусім щиро розпочати мирний процес, а також звернути увагу на власну ослаблену економіку замість ведення війни», – заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер на брифінгу у Брюсселі.

«Росія є державою-агресором зі злочинною поведінкою, і це проявляється не лише в самій Росії, де Путін фактично знищив усю опозицію, і не лише в Україні, а й у всьому світі. Що входить до їхнього «арсеналу»? Це придушення, вбивства, погрози, створення руйнувань. Саме це вони намагаються робити і зараз», – додала Гіпер.

Перший квартал цього року демонструє, що дефіцит російського бюджету майже подвоївся порівняно з аналогічним кварталом торік і перевищує весь запланований дефіцит на 2026 рік, зазначила Гіпер. Тож, за словами речниці, «настав час Росії припинити свою війну терору та агресії».

Увечері 15 квітня російське військове відомство оприлюднило список підприємств у різних країнах, які, за його версією, залучені до виробництва дронів. Зокрема, в переліку фігурують філії 11 українських компаній у європейських державах, серед яких Велика Британія, Данія, Латвія, Німеччина, Нідерланди, Литва, Польща та Чехія.

Крім того, ще 10 компаній Москва назвала виробниками компонентів у Чехії, Ізраїлі, Туреччині, Італії, Іспанії та Німеччині.