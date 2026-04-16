14 загиблих, зокрема 12-річний хлопчик, десятки поранених. Наслідки нічної атаки Росії

У ніч проти 16 квітня російська армія здійснила комбіновану атаку по Україні, внаслідок якої у Києві, Одесі, Дніпрі та області загинули люди, зокрема дитина, десятки людей отримали поранення, повідомила місцева влада. Інформація щодо постраждалих уточнюється, зауважили рятувальники.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про знищення 667 цілей із 703 під час нічної атаки. Але зауважують: «в повітрі декілька ворожих БпЛА».

Київ

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Києві внаслідок нічної російської атаки загинули п’ятеро людей, 21 постраждала. Зокрема, постраждали четверо працівників швидкої допомоги та двоє працівників поліції, які прибули на місце удару на Оболоні.

Російська ракетна атака також спричинила руйнування в у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах Києва, зауважили в ДСНС України:

« Оболонський район: сталось загорання припаркованих автомобілів, пошкоджено поряд розташовану складську будівлю, шиномонтаж та будівлю магазину. За попередньою інформацією: 2 людини загинули, також постраждали 6 осіб, з яких 4 працівники швидкої допомоги та 2 працівники поліції, які прибули на місце.

Подільський район: на одній із локацій сталося влучання на відкритій території, внаслідок чого відбулось руйнування фасадів житлових будинків, під завалами одного з будинків було виявлено 2 загиблих, одна з яких дитина 12 років, ще 3 особи отримали поранення склом.

На іншій локації є руйнування фасаду двох готелів та прилеглих будинків. Дві людини постраждали.

За іншою адресою влучання перед житловими будинками, відбулось руйнування фасадів, в деяких будинках заблоковані двері, було виявлено 3 потерпілих.

Також за іншою адресою сталось руйнування одноповерхового житлового будинку, із під завалів було врятовано 2 людини, серед яких 1 дитина.

Ще на одній локації влучання в 6-й поверх шістнадцяти поверхового будинку, на свіже повітря було евакуйовано 10 осіб. На щастя, без пожежі та постраждалих.

Деснянський район: сталось загоряння в двоповерховому житловому будинку. На щастя, без постраждалих.

Шевченківський район: влучання на дитячому майданчику та біля житлового будинку, обійшлось без постраждалих.

На місці працюють рятувальники та відповідні служби міста. Інформація щодо постраждалих уточнюється».

Міський голова столиці Віталій Кличко також повідомив, що у Дніпровському районі уламки ракети виявили на відкритій території.

Він згодом поінформував про 4 загиблих і 45 постраждалих:

«Минулої ночі внаслідок атаки ворога на столицю загинули 4 людини. Серед них – 12-річний хлопчик. Постраждали 45 мешканців міста. 26 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно (зокрема, двом дітям)».

У ДСНС після цього уточнили: у Києві внаслідок російського обстрілу загинули 4 людини, постраждали – 48.

Одеса

Російські війська масовано атакували Одесу у ніч проти 16 квітня, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер:

«Місто пережило кілька хвиль змішаних ракетно-дронових ударів. На жаль, семеро людей загинуло, щонайменше 12 постраждало. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих. У місті пошкоджено обʼєкти портової, критичної та житлової інфраструктури».

Кіпер зазначив, що в щонайменше трьох багатоповерхівках зруйновані фасадні стіни та скління, пошкоджені гуртожиток і прилеглі будівлі. На окремих обʼєктах інфраструктури сталися пожежі.

Дніпро та область

Очільник Дніпропетровщини Олександр Ганжа повідомив про 3 загиблих і 34 поранених внаслідок російської атаки на обласний центр вночі.

«Масованого удару росіяни завдали по Дніпру. У місті понівечені офісна та адмінбудівлі, житлові будинки, підприємство, автівки. Загалом через вечірню та нічну атаки постраждали 30 людей. Двоє, на жаль, загинули.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району пошкоджена приватна оселя, зруйнована прибудова до будинку. Постраждала 14-річна дівчинка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині росіяни поцілили по самому Нікополю, Покровській, Мирівській і Червоногригорівській громадах. Горіли приватний будинок і будівля, що не експлуатується. Пошкоджені багатоповерхівка, авто. Загинув 37-річний чоловік. Троє – поранені. Двоє чоловіків по 28 років – госпіталізовані у важкому стані», – підсумував Ганжа.

У ДСНС показали наслідки.

Харків

Російська армія атакувала Харків ударними БпЛА, двоє людей постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Індустріальний район. Зафіксовано «прильот» во дворі біля багатоповерхового будинку. Спалахнули цивільні автомобілі.

Немишлянський район. Внаслідок ворожого удару постраждали 66-річний чоловік та 77-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу.

На місці «прильотів» працюють всі екстрені служби».

ДСНС повідомила про влучання російського БПЛА по території садового товариства у Салтівському районі Харкова:

«Внаслідок вибуху виникла пожежа в господарчій споруді, також пошкоджені вікна в багатоквартирному будинку, розташованому поряд. На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Сапери ДСНС обстежили місце обстрілу та прилеглу територію».

Полтавщина

Цієї ночі російська армія вчергове атакувала Полтавщину, повідомив 16 квітня очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

«У Кременчуцькому районі внаслідок падіння уламків пошкоджено покрівлю житлової будівлі.

У Полтавському районі уламками пошкоджено покрівлю і скління вікон двоповерхового житлового будинку.

На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих», – зауважив він у телеграмі.

Дані Повітряних сил

Повітряні сили ЗСУ повідомили про дві хвилі комбінованих атак по території України (з 07.00 15 квітня по 07.00 16 квітня) із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників.

За попередніми даними, станом на 7:30, протиповітряною обороною ЗСУ збито/подавлено 667 цілей противника із 703:

19 крилатих ракет Х-101;

8 балістичних ракет «Іскандер-М/С-400»;

4 крилаті ракети «Іскандер-К»;

636 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів.

«Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях. Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється. Атака триває, в повітрі декілька ворожих БпЛА», – йдеться в повідомленні.