У Миколаєві та Херсоні зникло світло – влада

У Миколаєві немає електропостачання, повідомив у телеграмі міський голова Олександр Сєнкевич.

Причин зникнення світла він не уточнив.

Водночас Сєнкевич додав, що міські служби працюють, громадський транспорт курсує: тролейбуси виходять на автономний хід.

Голова ОВА Віталій Кім уточнив, що, окрім обласного центру, знеструмлені населені пункти Миколаївського та Баштанського районів.

Також Херсон тимчасово залишився без електропостачання, повідомив голова МВА Ярослав Шанько.

Фахівці з’ясовують причини знеструмлення.

Цієї ночі сили РФ здійснили масовану комбіновану атаку по території України. За даними Міненерго, внаслідок обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській та Полтавській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.