КМВА: кількість постраждалих через удар по Києву зросла до 60 людей

У Києві зросла встановлена кількість поранених через нічну російську атаку, заявив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко 16 квітня.

«Станом на цю годину у Києві внаслідок атаки постраждало 60 людей», – повідомив він.

Раніше Київська міська державна адміністрація повідомила деталі про поранення медичних працівників внаслідок повторного удару. Медики надавали допомогу постраждалим, коли відбулося повторне влучання, також була пошкоджена карета швидкої допомоги.

«Медичний персонал і водій зазнали поранень середньої важкості та були госпіталізовані до медичних закладів столиці», – заявляє міська влада.

Керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний назвав атаку «свідомим терором» проти цивільних:

«Удар по медиках – чергова демонстрація того, що Росія веде війну проти людяності як такої. Дякую нашим медикам за мужність і самовідданість. Працюємо далі, допомагаємо і тримаємося разом».





Енергетична компанія ДТЕК також повідомила, що атака на столицю пошкодила її виробничий майданчик. Постраждав співробітник компанії, йому надали необхідну допомогу.

«Є руйнування адміністративних будівель і виробничих цехів, пошкоджено 15 автомобілів. Зараз наші бригади працюють на місці та ліквідовують наслідки удару», – додали в ДТЕК.

Росія атакувала низку українських міст включно з Києвом вночі проти 16 квітня. У кількох районах столиці зафіксували пошкодження, загинули четверо людей, в тому числі 12-річна дитина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.