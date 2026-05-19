Естонські військові вперше збили дрон над територією країни

Сили ППО Естонії 19 травня збили безпілотник над озером Виртс’ярв на південному сході країни, заявив прем’єр-міністр Крістен Міхал. Повідомлення підтвердив міністр оборони Ханно Певкур. «Уперше ми самі збили дрон», – наголосив Певкур в інтерв’ю виданню Delfi.

За словами міністра, ідеться, ймовірно, про дрон українського походження, що прямував до цілей на території Росії, а точніші деталі слід з’ясувати Військово-повітряним силам та поліції безпеки.

Раніше на півдні Естонії, а також у кількох районах Латвії було оголошено повітряну загрозу. Після повідомлень, що дрон збили, загрозу скасували. Не повідомляється, чи цей безпілотник був єдиним.

Українські військові повідомлення наразі не коментували. Видання «Фонтанка» вдень 19 травня повідомляло, що над Петербургом було закрите небо, аеропорт Пулково не приймав літаки. Про будь-які удари по Петербургу або його околицях удень 19 травня не повідомлялося.

Дрон над Естонією був збитий на тлі безпрецедентних погроз з боку Росії на адресу сусідньої Латвії. Служба зовнішньої розвідки Росії 19 травня звинуватила Латвію в тому, що з її території українські військові готують запуски дронів по об’єктах у Росії. Влада Латвії категорично відкинула ці твердження.

Раніше у Москві лунали звинувачення на адресу країн Балтії в тому, що вони нібито надали українським безпілотникам можливість прольоту над своєю територією для ударів по цілях у Росії.

Упродовж останніх тижнів сталося кілька інцидентів із появою українських безпілотників у небі над Латвією та Естонією. Деякі з них упали в цих країнах, завдавши незначної шкоди. Зазвичай безпілотники залітали з боку Росії, проте йшлося про українські дрони, що могли збитися з курсу внаслідок роботи російської системи радіоелектронної боротьби.