Розвідка РФ знайшла «центри ухвалення рішень» і запуску українських дронів у Латвії. «Росія знову бреше» – МЗС у Ризі

Служба зовнішньої розвідки (СЗР) Росії 19 травня виступила з погрозами на адресу Латвії, заявивши, що «координати центрів ухвалення рішень на латвійській території добре відомі», а членство країни в НАТО не може бути захистом «від справедливої відплати». Російська спецслужба опублікувала заяву, в якій звинуватила Латвію в наданні згоди на запуск зі своєї території українських дронів по об’єктах у Росії.

«Київ не має наміру обмежуватися використанням повітряних коридорів, які надавали ЗСУ країни Балтії (у Москві повторюють версію про те, нібито українські дрони атакували балтійські порти РФ, залітаючи в повітряний простір Латвії та Естонії – ред.). Безпілотники планується запустити також із території цих держав», – стверджує розвідка РФ.

«Попри побоювання латвійської сторони стати жертвою удару у відповідь Москви, київська влада переконала Ригу дати згоду на проведення операції. Печерна русофобія нинішніх правителів Латвії виявилася сильнішою за здатність до критичного мислення і почуття самозбереження», – стверджує СЗР, заявляючи, що на кількох військових базах у Латвії нібито розміщені військовослужбовці Сил безпілотних систем ЗСУ.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, коментуючи заяву російської розвідки, написала в мережі X: «Росія знову бреше. Цього разу кампанію з дезінформації проти Латвії проводить СЗР. Факт: Латвія не надає повітряний простір для атак на Росію. Це вже кілька разів пояснювалося російським представникам».

Російська влада раніше неодноразово заявляла, що країни Балтії надають свій повітряний простір для прольоту українських безпілотників, які атакують цілі на території РФ.

До країн Балтії за останні місяці кілька разів залітали дрони. Оборонні відомства балтійських країн наголошували, що це українські дрони, які втратили орієнтацію через застосування Росією засобів радіоелектронної боротьби.

Після того, як на початку травня до Латвії залетіло кілька українських дронів, МЗС цієї країни висловлювало протест Росії, вказуючи, зокрема, що агресивна війна, яку веде Москва, створює ризики таких інцидентів у всьому регіоні.

Дрони в повітряному просторі Латвії призвели до урядової кризи та відставки уряду.