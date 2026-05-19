У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ризики прямого зіткнення між РФ і НАТО зростають. В інтерв’ю російському державному новинному агентству ТАСС заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков сказав, що в європейських столицях поширюється наратив про «наростання загрози війни високої інтенсивності з Росією».

«У результаті цієї ескалації напруженості, включаючи відверто провокаційні дії в ядерній сфері, зростають стратегічні ризики, а також небезпека лобового зіткнення між НАТО і нашою країною з усіма потенційно катастрофічними наслідками, які це спричинить», – сказав Рябков.

Коментуючи наміри Фінляндії скасувати давню заборону на зберігання ядерної зброї на своїй території, а також ймовірні плани Франції й Польщі провести спільні ядерні навчання, заступник голови МЗС Росії зазначив, що «РФ абсолютно прямо і недвозначно заявила про своє вкрай негативне ставлення до таких приготувань з боку європейців». «Ці кроки супроводжуються ворожою антиросійською риторикою і є елементом загального процесу щодо прискореної мілітаризації Європи, відкрито спрямованого проти нашої країни», – сказав Рябков.

19 травня Служба зовнішньої розвідки Росії виступила з погрозами на адресу Латвії, заявивши, що «координати центрів ухвалення рішень на латвійській території добре відомі», а членство країни в НАТО не може бути захистом, як сказано у повідомленні СЗР, «від справедливої відплати». Російська спецслужба опублікувала заяву, в якій звинуватила Латвію в тому, що вона дала згоду на запуск зі своєї території українських дронів по об’єктах у Росії.

Голова МЗС Латвії Байба Браже назвала заяви СЗР «черговою брехнею Росії». «Латвія не надає свого повітряного простору для ударів по Росії. Це кілька разів було роз’яснено представникам РФ», – написала вона в соцмережі X. Про те, що «Росія бреше», заявив і президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Раніше у Москві лунали звинувачення на адресу країн Балтії, включаючи Латвію, у тому, що вони нібито надали українським безпілотникам можливість прольоту над своєю територією для ударів по цілях у Росії. У Латвії й інших країнах це категорично відкинули, зазначаючи, що поява українських безпілотників у їхньому повітряному просторі останнім часом відбувається без їхньої згоди.

Раніше в Американському інституті вивчення війни (ISW) заявляли, що Росія докладає «багатосторонніх зусиль» для підготовки до потенційної майбутньої війни з НАТО і «схоже, стає дедалі сміливішою щодо того, яку ескалацію вона готова випробувати».

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте називав неминучим збільшення витрат країн альянсу на оборону, оскільки, за його словами, загроза з боку Росії зростає з кожним днем.

Генеральний секретар НАТО рік тому заявляв, що Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п’яти років. Він закликав країни-учасниці альянсу до радикального посилення оборонного потенціалу, у тому числі збільшення потенціалу повітряної і протиракетної оборони НАТО на 400 відсотків, щоб ефективно протистояти загрозам з боку Росії.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) неодноразово заявляли, що російські чиновники, схоже, створюють умови для виходу з міжнародних договорів про контроль над озброєннями у рамках підготовки до можливої майбутньої війни з НАТО.