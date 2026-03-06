Кремль: намір Фінляндії зняти обмеження щодо ядерної зброї посилює її вразливість

У Кремлі заявили, що сприймуть як пряму загрозу можливе розміщення на території Фінляндії ядерної зброї. Так речник російського президента Дмитро Пєсков відреагував на повідомлення влади Фінляндії про те, що вона планує відмовитися від багаторічної заборони на розміщення ядерної зброї на території країни.

«Ця заява посилює вразливість Фінляндії, вразливість, спровоковану діями фінської влади. Факт полягає в тому, що, розміщуючи ядерну зброю на своїй території, Фінляндія починає нам загрожувати. І якщо Фінляндія нам загрожує, ми вживаємо відповідних заходів», – сказав Пєсков 6 березня.

Він додав, що заява Фінляндії веде до ескалації «на всьому європейському континенті».

Напередодні в уряді Фінляндії заявили, що планують скасувати давню заборону на зберігання ядерної зброї на своїй території.

Фінське законодавство, ухвалене у 1987 році, забороняє імпорт, виробництво, володіння і детонацію ядерних вибухових речовин на території країни.

Міністр оборони Антті Хаккянен зазначив, що уряд ініціює зміни до закону, «щоб забезпечити оборону Фінляндії як частини НАТО і повною мірою скористатися перевагами стримування й колективної оборони альянсу».

Фінляндія у 2023 році приєдналася до НАТО у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії до України.

2 березня президент Емманюель Макрон заявив, що Франція збільшить кількість своїх ядерних боєголовок. Оголошена ним концепція «поглибленого стримування» передбачає поступове формування мережі стратегічної співпраці з іншими європейськими країнами навколо французького ядерного потенціалу. Франція уже співпрацює з цього питання з Британією. Ключовим партнером Макрон назвав також Німеччину. «Вони позитивно відповіли на пропозицію Франції. Перші етапи співпраці розпочнуться вже цього року й можуть включати візити на стратегічні об’єкти і спільні навчання», – заявив Макрон.

Окрім того, до так званого «поглибленого стримування» мають долучитися Польща, Нідерланди, Бельгія, Греція, Швеція та Данія, повідомив Макрон.