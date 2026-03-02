Макрон: Франція збільшить кількість своїх ядерних боєголовок

Президент Емманюель Макрон заявив, що Франція збільшить кількість своїх ядерних боєголовок.

«Зараз ми переживаємо період геополітичних потрясінь, пов'язаних з ризиками», – сказав Макрон у промові, виголошеній з бази підводних човнів у Бретані, додавши, що необхідне «посилення» французької моделі стримування.

Водночас Макрон зазначив, що Франція більше не розголошуватиме деталі вмісту свого ядерного арсеналу.

«Щоб бути вільним, треба викликати страх...У час, коли хитаються певності, коли противники сміливішають, коли союзи слабшають, стримування є й має залишатися недоторканним», – сказав французький президент.



Також він запевнив, що США продовжуватимуть відігравати ключову роль в обороні Європи, проте їхня нещодавня Національна стратегія безпеки й оборони свідчить про перегрупування американських пріоритетів і чіткий заклик до того, щоб Європа більш безпосередньо подбала про власну безпеку.



«Ми маємо почути це запрошення взяти свою долю більше у власні руки», – сказав він.



Ключовим фактором необхідності оновлення стратегії Макрон назвав війну Росії проти України та нарощення її сил.



«Росія продовжує розробляти гіперзвукові ядерні ракети, інші – з ядерною силовою установкою, покликані літати без обмежень, ядерні торпеди і навіть особливо небезпечний для людства проєкт ядерної зброї, розміщеної в космосі», – сказав французький президент.



Оголошена Емманюелем Макроном концепція «поглибленого стримування» передбачає поступове формування мережі стратегічної співпраці з іншими європейськими країнами навколо французького ядерного потенціалу. Рішення про застосування ядерної зброї залишатиметься виключно за Парижем, але партнери інтегруються у планування, координацію та супровідні оборонні спроможності.



Франція уже співпрацює з цього питання з Британією. Британські високопосадовці вже були присутні на навчаннях французьких стратегічних повітряних сил, а обидві країни поглиблюють координацію своїх підходів.



Ключовим партнером Макрон назвав також Німеччину.



«Вони позитивно відповіли на пропозицію Франції. Перші етапи співпраці розпочнуться вже цього року й можуть включати візити на стратегічні об’єкти та спільні навчання», – заявив Макрон.



Окрім того, до так званого «поглибленого стримування» мають долучитися Польща, Нідерланди, Бельгія, Греція, Швеція та Данія, повідомив Макрон.



Щодо кроків з переозброєння, то Макрон оголосив про рішення збільшити кількість ядерних боєголовок у французькому арсеналі. При цьому Франція більше не оприлюднюватиме точні цифри свого ядерного потенціалу, як це робилося раніше.



Макрон наголосив, що це не є вступом у гонку озброєнь, а має на меті гарантувати, що жодна держава або комбінація держав не зможе розраховувати на безкарний удар по Франції.



Франція вже розгорнула:

• нову балістичну ракету M51.3 на стратегічних підводних човнах;

• нову океанічну ядерну боєголовку, оптимізовану для подолання сучасних систем ПРО.

У найближчі роки планується:

• запуск програми стратегічних гіперзвукових ракет;

• оснащення ними бойової авіації та майбутнього авіаносця;

• завершення розробки третього покоління стратегічних підводних човнів.

Також Франція зміцнила національну програму виробництва тритію, що дозволяє зберігати повну автономність у виробництві ядерної зброї.



«Якби нам довелося застосувати наш арсенал, жодна держава, якою б потужною вона не була, не змогла б оговтатися від цього», – сказав Макрон.



«Лише один із наших підводних човнів, такий як той, що позаду мене, несе ударну силу, еквівалентну сумі всіх бомб, скинутих на Європу під час Другої світової війни. Це майже в тисячу разів більше за потужність перших ядерних бомб», – додав французький президент.

У лютому німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що веде перемовини з Макроном щодо європейського ядерного стримування.

Минулого року медіа повідомляли, що Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу, винищувачі з ядерною зброєю можуть бути розгорнуті в Німеччині. У Росії тоді назвали «загрозою» слова Макрона про можливий французький ядерний захист для країн ЄС.

Хоча Франція та Велика Британія є ядерними державами, більшість європейських країн покладаються переважно на Сполучені Штати у стримуванні будь-яких потенційних супротивників. Але жорсткіша позиція Дональда Трампа щодо традиційних союзників сколихнули європейські уряди.