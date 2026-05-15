Навчені на війні в Україні війська РФ можуть стати загрозою для Балтії – посадовець Держдепу США

Росія може передислокувати війська, які здобули бойовий досвід під час війни проти України, на східний фланг НАТО, повідомив заступник помічника Державного секретаря Сполучених Штатів з питань Європи та Євразії Крістофер Сміт. Про це він розповів американським конгресменам 14 травня.

Сміт заявив законодавцям, що хоча Росія наразі спрямувала «близько 90% своєї бойової потужності» на Україну, вона зрештою прагнутиме «перебалансувати свої сили та шукати можливості для проєктування сили, а також створення дилем для НАТО».

«Це особливо гостро для Балтійського регіону», – сказав Сміт.

Слухання підкомітету із закордонних справ Палати представників було присвячене загрозам безпеці, з якими стикаються Естонія, Латвія та Литва. Слухання підкреслили зростаючу стурбованість у Вашингтоні та серед союзників НАТО тим, що будь-яке припинення вогню в Україні може не зменшити загрозу з боку Росії, а натомість переключити увагу Москви на північно-східний кордон альянсу.

Представник Техасу, республіканець Кіт Селф, який очолює підкомітет з питань Європи, заявив, що Росія вже відновлює свої збройні сили, продовжуючи вести війну в Україні.





«Коли ця війна закінчиться, існує реальний ризик того, що Росія може розмістити свої загартовані в боях війська на кордонах балтійських республік. Історія показує, що припинення конфлікту в Україні не зменшить російську загрозу. Натомість воно може просто перенаправити її», – сказав Селф.

Сміт вказав на те, що загроза вже помітна через російські кібератаки, диверсійні операції та гібридну тактику, спрямовану на Балтійський регіон.

«Ми повинні очікувати, що Росія перерозподілить свої сили», – сказав він.

Законодавці від обох партій неодноразово називали Естонію, Латвію та Литву зразковими союзниками по НАТО, підкреслюючи їхній високий рівень оборонних витрат та сильну підтримку України. Усі три балтійські країни близькі до виконання вимоги президента США Дональда Трампа щодо видатків у обсязі 5% ВВП на оборону, а Латвія стала першою країною НАТО, яка юридично зобов’язалася досягти цієї позначки, зазначив Сміт.

Балтійські країни також пожертвували значну частину своїх оборонних бюджетів Україні після вторгнення Росії в 2022 році. Демократ-представник Массачусетсу Білл Кітінг заявив, що ці три країни надали підтримку, еквівалентну приблизно 13% їхніх річних витрат на оборону:

«Щоб зрівнятися з пожертвою Естонії Україні у відсотках від ВВП, Сполученим Штатам потрібно було б надати понад трильйон доларів».

Сміт назвав країни Балтії «одними з найбільш протрансатлантичних та проамериканських голосів у Європі» та сказав, що вони послідовно підтримують Вашингтон щодо витрат НАТО, енергетичної безпеки та підтримки України. Відтак він назвав партнерство США з країнами Балтії «міцним, довговічним та стратегічно важливим».





Тим не менш, кілька демократів на засіданні неодноразово тиснули на Сміта через повідомлення про те, що деякі поставки зброї до країн Балтії були затримані через військові зобов’язання США, пов’язані з конфліктом з Іраном.

Сміт визнав затримки щодо деяких боєприпасів, але сказав, що Вашингтон залишається відданим постачанню систем озброєння, придбаних балтійськими союзниками.

Значна частина слухань була також зосереджена на гібридних загрозах, в тому числі кібератаках, вторгненні дронів, саботажі підводної інфраструктури та кампанії дезінформації, в яких звинувачують Росію та Білорусь.

Сміт заявив, що НАТО та країни Балтії все більше зосереджуються на захисті від війни з використанням дронів та кібероперацій, уроки яких безпосередньо винесені з поля бою в Україні.

«Латвія, наприклад, є найбільшим виробником дронів у Європі після України», – сказав він.

Країни Балтії також активно рухаються до зменшення залежності від Росії та Китаю, заявили законодавці та чиновники. Сміт сказав, що країни Балтії остаточно розірвали зв’язки з імпортом енергоносіїв з Росії у лютому 2025 року і тепер отримують приблизно 80% свого імпорту зрідженого природного газу зі США.

Він також застеріг, що уряди країн Балтії все частіше розглядають Китай крізь призму підтримки Пекіном воєнних зусиль Москви, адже, за його даними, Китай постачає близько 80% товарів подвійного призначення для російської оборонно-промислової бази.