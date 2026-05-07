Медіа: країни ЄС за 2025 рік видали громадянам Росії понад 620 тисяч шенгенських віз

Країни Європейського союзу у 2025 році видали громадянам Росії понад 620 тисяч віз – на 10,2 відсотка більше, ніж у 2024 році, повідомляє видання Euractiv із посиланням на конфіденційні дані ЄС.

Більшість виданих минулого року громадянам РФ шенгенських віз були туристичними – 477 тисяч, або 77% від загальної кількості. За даними Euractiv, найбільше віз росіянам видали Франція, Італія та Іспанія.

При цьому до статистики не входять візи, ймовірно видані Ірландією, яка має право не брати участь у Шенгенській угоді, зберігаючи при цьому членство в ЄС, та Норвегією, Швейцарією та Ісландією, які приєдналися до шенгенських правил, не будучи членами Євросоюзу.

За цей же період росіяни подали понад 670 тисяч заяв на шенгенську візу – на 8 відсотків більше в міжрічному порівнянні.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну країни ЄС скасували спрощений порядок отримання шенгенських віз, який діяв для Росії.

Низка держав, зокрема, країни Балтії, Польща, Чехія, Данія, зовсім перестали видавати громадянам Росії туристичні візи. Інші країни, втім, продовжують це робити. Як наслідок, Європу, як і раніше, відвідують російські туристи, хоча їх кількість і менша, ніж до війни.