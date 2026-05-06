Чорногорія наближається до ЄС: чому це важливо?

(Рубрика «Точка зору»)

Ласкаво просимо до Wider Europe, інформаційного бюлетеня Радіо Свобода, присвяченого ключовим питанням, що стосуються Євросоюзу, НАТО та інших інституцій, а також їхніх відносин із Західними Балканами та країнами Східної Європи.

Я редактор європейського відділу Радіо Свобода, Рікард Йозвяк, і цього тижня зосереджуся на тому, як Чорногорія наближається до Європейського Союзу.

Що потрібно знати:

Посли країн ЄС дали зелене світло як на виділення Україні позики у розмірі 90 млрд євро (106 млрд доларів), так і на черговий раунд санкцій проти Росії, але інше рішення залишилося практично непоміченим: створення робочої групи для підготовки проєкту договору про вступ Чорногорії до ЄС.

Хоча створення такої групи в Раді міністрів є передусім технічним питанням і порівняно невеликим кроком у ширшій політиці розширення ЄС, його символічне значення значно глибше.

«Це підтвердження політичного рішення держав-членів про те, що Чорногорія стане майбутнім членом ЄС», – сказав Радіо Свобода один із високопоставлених європейських дипломатів на умовах анонімності.

« Коли ухвалюється рішення почати роботу над підготовкою договору про вступ, сумнівів щодо кінцевого результату вже не залишається. »

Глибший контекст

Іншими словами, тепер питання полягає не в тому, чи приєднається Чорногорія до клубу, а в тому, наскільки швидко це станеться.

Ця адріатична країна заявила, що прагне стати 28-м членом ЄС уже до 2028 року – амбітна мета, якщо зважити, що останнім новим членом блоку була Хорватія у липні 2013 року.

Робочу групу для Хорватії створили у грудні 2009 року, коли Загреб уже закрив 28 із 33 переговорних розділів, що охоплювали широкий спектр політичних сфер, які країна-кандидат повинна узгодити з нормами блоку.

Чорногорія наразі закрила лише 14, але сподівається завершити решту до кінця цього року. У Брюсселі мало хто вважає це реалістичним, зважаючи на те, що деякі з найскладніших питань, що стосуються юстиції, внутрішніх справ, безпеки харчових продуктів та політики конкуренції, залишаються невирішеними.

І шести місяців, імовірно, буде недостатньо, щоб закрити все. Робоча група по-справжньому запрацює лише після того, як усі розділи будуть закриті.

Створена для Чорногорії група ще не збиралася, але це має статися «найближчим часом», за словами дипломата ЄС, обізнаного з процесом, який не має права говорити публічно.

Як тільки всі – або майже всі – розділи будуть закриті, група стане дуже зайнятою. Саме тоді почнуться фінальні узгодження і юридичні дискусії з майже щоденними засіданнями. Для Хорватії цей період зайняв близько п’яти місяців фінального доопрацювання тексту.

Детально:

Один із високопоставлених дипломатів, який брав участь у підготовці хорватського договору обсягом близько 250 сторінок, каже, що приблизно 80–85 відсотків тексту будуть збігатися з тим документом. Це просто різні норми ЄС, які однаково застосовуються до всіх.

Важливими є решта положень. Наприклад, скільки членів Європейського парламенту матиме нова країна? У випадку Чорногорії, ймовірно, шість, враховуючи, що її населення, яке становить трохи більше півмільйона – подібне до населення Мальти, найменшої держави блоку.

Але ще важливішими будуть домовленості щодо різних перехідних періодів, коли правила ЄС почнуть діяти в повному обсязі, а також часових винятків у таких сферах, як сільське господарство, фітосанітарні норми, свобода пересування та право купівлі нерухомості в країні. Це вже питання мільйонів євро. З огляду на невеликий розмір Чорногорії, значна частина цих тем, можливо, не буде надто суперечливою.

Новим елементом стануть так звані «посилені запобіжники» в договорі, які можуть призвести до втрати фінансування ЄС у разі «демократичного відкату» в нових державах-членах – спроба уникнути того, з чим блок зіткнувся в таких країнах, як Угорщина.

– спроба уникнути того, з чим блок зіткнувся в таких країнах, як Угорщина. Але що, ймовірно, може уповільнити процес для Чорногорії і завадити Подгориці вступити вже у 2028 році? Однією з потенційних проблем, на яку вказали дипломати ЄС, хоча вона й може не стати такою, є чорногорська мова.

Ніхто не сумнівається, що це офіційна мова країни і тому вона може стати офіційною мовою ЄС, але деякі ставлять питання, чи справді необхідно утримувати повний штат чорногорських перекладачів, якщо хорватська настільки схожа?

Багато західних держав-членів, налаштованих на скорочення витрат і з огляду на інші балканські країни зі спорідненими мовами, можуть захотіти зробити мовне питання прецедентом.

Крім того, кожен договір про вступ є базовим договором. Це означає, що в нього можна включити й інші питання ЄС, які насправді не мають нічого спільного з членством Чорногорії.

У випадку Хорватії до процесу були прикріплені два протоколи, що обіцяли конкретні політичні гарантії для Ірландії та можливість для Чехії не дотримуватися Хартії основних прав.

Не виключено, що чорногорський договір міститиме і більш фундаментальні зміни до договорів та інституцій ЄС, які прокладуть шлях для приєднання в недалекому майбутньому більшої держави-члена, такої як Україна.

Але справжня перешкода може насправді виникнути після того, як робоча група завершить роботу, текст буде остаточно затверджено, а договір підписано. Адже тоді розпочнеться процес ратифікації.

Це означає голосування в парламентах 27 держав-членів ЄС. Часто це означає два голосування, оскільки багато держав-членів ЄС мають верхню та нижню палати. У Бельгії це може означати аж до 10 голосувань у всіх регіональних і мовних палатах країни.

У Франції це може бути референдум, якщо в Національних зборах і Сенаті не буде набрано трьох п’ятих голосів. А ще завжди десь у блоці трапляється політична криза, яка заважає проведенню голосування. Достатньо поглянути на Болгарію, де за останні п’ять років відбулося вісім парламентських виборів.

Для Хорватії весь цей процес тривав 18 місяців, і ніщо не заважає будь-якій країні спершу захотіти розв’язати двосторонні питання ще на етапі ратифікації. Тож 2028 рік для Чорногорії може виявитися занадто амбітною ціллю. Але з огляду на те, що робоча група вже починає формуватися, питання полягає принаймні в тому, коли, а не чи приєднається країна.

Рікард Йозвяк ​– редактор Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода з питань Європи

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода



