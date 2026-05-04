Кошта виступає за якомога швидше відкриття переговорів з Україною про її вступ до ЄС

Євросоюз продовжує працювати над досягненням справедливого і тривалого миру в Україні, а її підтримка лишається ключовим пріоритетом. Про це за підсумками саміту Європейської політичної спільноти в Єревані 4 травня заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, передає кореспондентка Радіо Свобода. Чільний посадовець додав, що це було його посланням президенту України Володимиру Зеленському у вірменській столиці.

«Європейський Союз стоятиме поруч з Україною стільки, скільки потрібно, щоб досягти сталого, справедливого і тривалого миру з повагою до територіальної цілісності України. По-друге, ми повинні просувати процес вступу України, відкривши перший переговорний кластер якомога швидше», – зазначив Кошта.

Президент Євроради розповів, що лідери на саміті зосередилися на боротьбі з іноземним втручанням у демократичні процеси, а також на взаємозв’язку у створенні взаємовигідних економічних партнерств.

«Тривалий мир і безпека повинні ґрунтуватися на стійких демократичних інституціях і міцних економічних зв’язках між сусідами», – наголосив Кошта.

Україна сподівається розпочати переговори щодо всіх шести напрямків вступу до Європейського Союзу протягом двох місяців, заявив 4 травня президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою в Єревані.

Від червня 2022 року Україна має офіційний статус кандидата на вступ до ЄС. Переговори про вступ до Євросоюзу поділені на шість тематичних кластерів, які об’єднують 35 переговорних глав законодавства ЄС. Для формального відкриття або закриття кожного кластера необхідна одностайна згода всіх держав-членів ЄС.

Процес офіційного відкриття переговорних кластерів щодо України блокує Угорщина, яка не погоджувалася на відповідне рішення Ради ЄС.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що чітка дата вступу України до Євросоюзу, що вважається частиною безпекових гарантій, є важливою частиною потенційного мирного врегулювання з Росією. Інакше, за його словами, президент Росії спробує зупинити процес вступу України до ЄС.

Після перемоги на парламентських виборах в Угорщині лідер партії «Тиса» Петер Мадяр зазначив, що Угорщина виступає проти прискореного вступу України до ЄС, а нормалізацію відносин із Києвом він обумовив дотриманням прав угорської меншини в Україні.