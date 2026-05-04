Україна хоче відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу в ЄС протягом 2 місяців – Зеленський

Україна сподівається розпочати переговори щодо всіх шести напрямків вступу до Європейського Союзу протягом двох місяців, заявив 4 травня президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою в Єревані.

«Із президентом Європейської ради Антоніу Коштою обговорили нашу євроінтеграцію. Розраховуємо на відкриття всіх шести переговорних кластерів упродовж цього і наступного місяців. Технічно Україна повністю готова», – написав Зеленський у телеграмі.

Крім того, президент подякував очільнику Євроради «за підтримку і за особисті зусилля» в розблокуванні фінансового пакету підтримки України на 90 мільярдів євро.

«Важливо, щоб кошти почали надходити якомога швидше і допомогли Україні підготуватися до зими», – зазначив Зеленський.

У пресслужбі президента також повідомили, що Володимир Зеленський і Антоніу Кошта обговорили й посилення санкцій проти Росії, а також дипломатичну роботу для досягнення миру в Україні.

«Президент України подякував за 20-й пакет санкцій Євросоюзу й наголосив, що Україна розраховує на посилення санкцій проти російського тіньового флоту в наступному пакеті. Сторони також обговорили дипломатичну роботу для досягнення достойного миру. Глава держави поінформував про паузу, яка виникла в переговорах через війну в Ірані, та контакти з американською стороною», – йдеться в повідомленні.

Кошта зустріч із Зеленським поки що не коментував.

З червня 2022 року Україна має офіційний статус кандидата на вступ до ЄС. Переговори про вступ до Євросоюзу поділені на шість тематичних кластерів, які об’єднують 35 переговорних глав законодавства ЄС. Для формального відкриття або закриття кожного кластера необхідна одностайна згода всіх держав-членів ЄС.

Процес офіційного відкриття переговорних кластерів щодо України блокує Угорщина, яка не погоджувалася на відповідне рішення Ради ЄС.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що чітка дата вступу України до Євросоюзу, що вважається частиною безпекових гарантій, є важливою частиною потенційного мирного врегулювання з Росією. Інакше, за його словами, президент Росії спробує зупинити процес вступу України до ЄС.

Після перемоги на парламентських виборах в Угорщині лідер партії «Тиса» Петер Мадяр зазначив, що Угорщина виступає проти прискореного вступу України до ЄС, а нормалізацію відносин із Києвом він обумовив дотриманням прав угорської меншини в Україні.