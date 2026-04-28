Пісторіус не бачить «нічого особливого» в заявах Мерца про Україну

Міністр оборони Німеччини прокоментував заяви очільника німецького уряду про зв’язок між можливою втратою Україною її територій і вступом до ЄС, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Оцінку про те, що Україна, можливо, наприкінці цієї війни – якщо вона, сподіваюся, скоро завершиться – змушена буде віддати ту чи іншу територію, визнає навіть сам український президент. Тож це не є якимось особливим повідомленням», – зазначив Пісторіус, відповідаючи на запитання журналістів 28 квітня.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 27 квітня зробив заяву, що викликала резонанс в Україні. Очільник німецького уряду пов’язав можливу втрату Україною територій із її майбутнім членством у Європейському Союзі.

Мерц натякнув, що саме приєднанням до Євросоюзу український президент зможе пояснити своєму суспільству непопулярне рішення:

«Може статися так, що частина території України вже не буде українською… Якщо президент (України – ред.) Володимир Зеленський захоче донести це до свого населення і заручитися більшістю підтримки, і йому потрібно буде провести референдум, тоді він має водночас сказати людям: «Я відкрив для вас шлях до Європи».

Президент РФ Володимир Путін обіцяв продовжувати бойові дії, доки російські війська не досягнуть адміністративного кордону Донецької області – регіону на сході України, де Кремль вперше розпочав війну у 2014 році.

Натомість Зеленський висловлював переконання, що Росія не зупиниться, якщо Україна поступиться їй Донбасом.