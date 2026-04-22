«Головне, щоб не Путінленд» – Зеленський про повідомлення щодо перейменування частини Донеччини в «Донніленд»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про те, що під час переговорів щодо припинення війни РФ проти України нібито висловлювалися пропозиції про перейменування частини Донецької області в «Донніленд».

«Під час моїх перемовин інших термінів, ніж Донецька, Луганська область, наш Донбас, територія України, інших термінів немає, відповідно, є документи, в яких все це зазначено», – відповів він на запитання журналістів щодо нібито перейменування частини Донецької області в «Донніленд» та використання цього терміну під час переговорів.

«Що стосується інших назв, я не можу вам коментувати будь-які діалоги різного характеру між сторонами. На мій погляд, головне, щоб Донецька область, Луганська область залишалась українською землею, так воно і є. Щоб не було Путінленд. Оце, мені здається, найголовніше», – додав Зеленський.



Днями американське видання The New York Times (NYT) повідомило, що українські чиновники під час мирних переговорів за участі США нібито пропонували перейменувати частину Донбасу, яку Росія вимагає передати під її контроль, на «Донніленд». Ця назва одночасно відсилала би до слова «Донбас» та імені президента США Дональда Трампа.

За словами співрозмовників видання, коли член української переговорної групи вперше згадав цю назву – частково жартома – це було частиною спроби переконати адміністрацію Трампа чинити більший опір територіальним вимогам Росії та водночас добитися більшої прихильності Трампа.

Президент РФ Володимир Путін обіцяв продовжувати бойові дії, доки російські війська не досягнуть адміністративного кордону Донецької області – регіону на сході України, де Кремль вперше розпочав війну у 2014 році.



