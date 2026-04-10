Нові правила перетину кордону ЄС: можливі затримки

Із 10 квітня ЄС впроваджує автоматизовану систему реєстрації в’їзду та виїзду громадян третіх країн – EES (Entry/Exit System). Це має спростити й пришвидшити проходження ними кордону. А Євросоюз – зробити безпечнішим. Адже підроблені документи, кажуть, виявлятимуть ефективніше.

Також автоматичними будуть підрахунки кількості днів, проведених мандрівниками на території ЄС. Приміром, правила безвізу для українців та інших громадян, що користуються цим привілеєм, дозволяють їм залишатися на території Євросоюзу максимум 90 днів упродовж 180-денного періоду.

Як тепер усе відбуватиметься

Українцям не потрібні Шенгенські візи, щоб подорожувати до 29 держав Європи з відповідної зони. Цим привілеєм можуть користуватися власники біометричних паспортів, що вирушають у короткострокову подорож до будь-якої з цих країн і планують залишатися на її території не довше ніж 90 днів упродовж будь-якого 180-денного періоду.

Приміром, в аеропортах чи на залізничних станціях по прибуттю в будь-яку державу ЄС завжди є дві окремі черги: одна для громадян Євросоюзу, інша – для громадян третіх країн.

І якщо громадяни ЄС, прибуваючи з-за його меж, проходили прикордонний контроль відносно швидко через термінали самообслуговування, то для негромадян блоку процедура була тривалішою.

Їх «обслуговували» офіцери прикордонної служби, вручну забиваючи в систему всі необхідні дані й проставляючи в паспортах штампи про в’їзд чи виїзд із Євросоюзу.

Термінали самообслуговування тепер будуть доступними й для негромадян Євросоюзу, включно з українцями. В’їзд/виїзд вони зможуть оформляти самостійно.

При першому перетині кордону потрібно буде відсканувати відбитки пальців, сфотографувати обличчя, додати інформацію з проїзного документа – це все можна буде за допомогою системи самообслуговування або в спеціальному мобільному застосунку .

Дані зберігатимуться в системі впродовж трьох років , і їх не потрібно буде знову вносити при повторному в’їзді. Але в будь-якому випадку негромадянину ЄС доведеться зустрітися з прикордонником, який перевірить завантажені в цифровий файл дані.

Можливі затримки

Після використання терміналу самообслуговування потрібно буде підійти до співробітника паспортного контролю, який вже матиме підтвердження особистості й інформацію про дозволений термін перебування в ЄС (країнах Шенгенської зони).

Автоматизація прикордонного контролю, як планується, скорочуватиме черги на паспортному контролі, оскільки часозатратних «ручних» перевірок уже не буде.

Замість штампів у паспортах відмітки про в’їзд-виїзд стануть електронними. В базу даних автоматично потраплятимуть також відмови в ньому.

Доки процеси не налагодяться, пасажирам рекомендують приїжджати в аеропорти на годину-півтори раніше, оскільки всіх негромадян ЄС тепер обов’язково мають реєструвати в системі EES . Із 10 квітня прикордонники вже не можуть, як раніше, призупиняти ці процедури в «пікові» періоди – скажімо, літніх відпусток, коли потоки людей найбільші.

Українці нині перетинають кордон із ЄС здебільшого автівками чи автобусами. Черги на кордонах також можуть збільшитися. Адже з 10 квітня сканування облич і відбитків пальців із подальшим занесенням цих даних в систему є обов’язковим. Це може займати в мандрівників більше часу, оскільки в деяких випадках доведеться виходити з машини.

У середньостроковій перспективі процеси мають стабілізуватися, а проходження кордону – навпаки пришвидшитися.

Нові правила не стосуються тих, у кого є посвідки на проживання в державі ЄС чи довгострокові візи.

Навіщо нові правила

Поетапне впровадження нової системи в’їзду-виїзду почалося ще в жовтні 2025 року. А з 10 квітня 2026 року вона працює в повному обсязі в Шенгенській зоні, що об’єднує 29 країн.

Мета змін – модернізувати прикордонний і міграційний контроль ЄС на його зовнішніх кордонах. На внутрішніх, між державами-членами, він відсутній, тому його намагаються зробити ефективнішим «ззовні». Це має сприяти більш ранньому виявленню безпекових загроз, а також скороченню злочинності й нелегальної міграції.

Цифрові записи, якими замінять звичне штампування паспортів, фіксуватимуть автоматично дату й місце в’їздів і виїздів. Очікується, що це зробить ефективнішим контроль за дотриманням правил короткострокового перебування на території ЄС.

За даними Єврокомісії, які наводить Euronews, відколи запроваджено нову систему, у в’їзді було відмовлено понад 24 тисячам осіб у зв’язку з простроченими чи підробленими документами, або через недостатньо переконливе обґрунтування мети поїздки. Понад 600 осіб визначили як загрозу безпеці Європи.