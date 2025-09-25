ЄС і Україна продовжили «транспортний безвіз» на 15 місяців

Україна і Європейський Союз домовилися про продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на 15 місяців – про це повідомили Міністерство розвитку громад та територій і Європейська комісія 25 вересня.

«Таким чином «транспортний безвіз» діятиме щонайменше до березня 2027 року. Це означає, що українські перевізники та перевізники Європейського Союзу і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів для виконання двосторонніх і транзитних перевезень», – заявляє Міністерство розвитку громад.

За словами очільника відомства Олексія Кулеби, більшість українського експорту з доданою вартістю перевозиться дорогами, і за час дії угоди питома вага торгівлі України з ЄС автомобільним транспортом зросла на майже 55%:

«Вдячний нашим партнерам з Європейського Союзу за конструктивний діалог та розуміння того, що Угода вигідна обом сторонам, адже лібералізація забезпечує стійкість двосторонньої торгівлі».

Єврокомісія підтвердила, що «транспортний безвіз» діятиме до 31 березня 2027 року. За твердженням виконавчого органу Євросоюзу, угода «значно активізувала автомобільну торгівлю між Україною та ЄС, приносячи користь обом економікам».





Угоду про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом, відому як «транспортний безвіз», вперше підписали в червні 2022 року.

У квітні 2025 року Угоду про лібералізацію вантажних автоперевезень між Україною та Євросоюзом продовжили до кінця цього року.



